El Villar obri al públic els jaciments de l'Edat de Bronze i un llogaret iber amb dos poblats superposats. El jaciment 'El Puntal de Cambra', de l'Edat del Bronze (1500 a. C.) excavat a 3 quilòmetres del nucli urbà, va ser descobert per Vicente Llatas Burgos, i excavat pel Servei d'Investigació Prehistòrica (SIP) de la Diputació de València, sota la direcció de José Alcàsser Grau, compta amb nombroses estructures localitzades i està documentada una muralla, una torre quadrangular i diversos murs defensius.

Aquest és un dels dos jaciments que, des de fa uns mesos i des de les regidories de Cultura i Turisme d'el Villar, s'ha posat en valor i es pot visitar, prèvia cita, de la mà de personal especialitzat en arqueologia.

El Villar compta també amb El Senyal, un llogaret excavat també pel Servei d'Investigació Prehistòrica (SIP) de la Diputació de València, sota la direcció d'Helena Bonet Rosado.

Aquesta excavació destaca per comptar amb dos nivells ibèrics superposats. Hi ha datat un poblat ens 525 i 450 abans de Crist, i un segon poblat, d'entre 425 i 125 a. C. Així, s'ha pogut constatar un canvi i una ruptura entre les dues etapes que marquen el període ibèric i l'ibèric superior. Això suposa la constatació de la transició des de l'Ibèric Antic a l'Ibèric Ple.

Gràcies a aquest jaciment, els investigadors han pogut reconéixer una comunitat agrícola que vivia essencialment de l'explotació agropecuària. Entre els descobriments més destacats, els experts destaquen una almàssera amb dues premses per a l'obtenció de l'oli i que demostra la importància de l'explotació oleícola per a aquest llogaret.

Des de 2016 s'han desenvolupat labors de neteja, manteniment, consolidació i museïtzació dels jaciments. I s'ha desenvolupat un programa de visites organitzades que permet als visitants conéixer tots dos enclavaments, de la mà d'arqueòlegs experts.

A més, des de la regidories competents, es proposa completar la visita amb la realització de diferents tallers didàctics destinats essencialment per a públic infantil. També està previst completar les activitats amb una visita pel Museu Arqueològic de Villar i Comarca (MAVAC), projecte en el qual es troba treballant l'ajuntament de la localitat.

Els treballs de condicionament de tots dos paratges han comptat amb el pressupost del propi ajuntament de la localitat i amb ajudes i subvencions de la Diputació de València.

La regidora de Turisme d'el Villar, Gloria Soriano, ha explicat que “ens encantaria que aquests dos recursos patrimonials foren coneguts tant per la comarca com per tots els valencians i els animem que vengen a visitar-los i a fer una visita guiada. Tots dos estan preparats per a arribar o bé fent una passejada, o bé en vehicle particular pel que són dues zones accessibles per a tota mena de vehicles i tot tipus de persones”.

Soriano recorda que “el Villar està a 30 minuts de València i amb una xicoteta excursió es pot accedir a aquests jaciments, i quedar-se a descobrir una població que té molt a oferir, destacant els seus recursos culturals i la gastronomia local, de la qual sobreïxen l'oli i va vindre elaborats en la Cooperativa agrícola, i que ja els ibers produïen”.