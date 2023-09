Combat contra la clòtxina zebrada: la Confederació del Segura detecta exemplars en l’embassament de la Pedrera a Oriola

Tècnics de la Confederació Hidrogràfica del Segura (CHS) han detectat, per primera vegada, exemplars de clòtxina zebrada en l’embassament de la Pedrera, a Oriola, dins de la campanya específica de control de larves i adults d’aquesta espècie invasora feta en els embassaments relacionats amb la infraestructura del transvasament Tajo-Segura per part de l’Àrea de Qualitat d’Aigües de l’organisme de conca.

En aquestes tasques de control que es desenvolupen entre agost i octubre –coincidint amb el període de màxima reproducció de l’espècie–, els tècnics prenen mostres d’altres embassaments d’Albacete, Múrcia i Alacant. Entre aquests, a més de la Pedrera ,s’han trobat els primers exemplars de clòtxina zebrada en els de Talave, Camarillas i Crevillent, i també s’estudia l’assut d’Ojós.

Hi analitzaran diverses mostres d’aigua per examinar-les en el laboratori i veure si hi ha larves de clòtxina zebrada i quina concentració presenten. A més, s’inspeccionaran a peu zones delimitades de les ribes a la recerca d’adults i prendran dades dels testimonis que ja estan instal·lats.

Campanya de prevenció

Després de trobar-se exemplars d’aquesta espècie invasora, la Confederació Hidrogràfica del Segura ha dissenyat la campanya específica de divulgació sobre la clòtxina zebrada titulada “Alerta! Clòtxina zebrada. Que no se t’apegue”. La comesa d’aquesta acció de l’organisme de conca és treballar amb els usuaris dels embassaments i amb qualsevol interessat.

Des de la CHS ja s’han enviat els materials d’aquesta campanya a les principals empreses i clubs que practiquen la navegació en la conca, a més hi ha lones de la campanya disponibles per a qui en sol·licite.

L’organisme de conca pretén amb aquesta iniciativa conscienciar que qualsevol persona pot ser vector involuntari de contaminació de les aigües.

Això passa amb el transport, a través dels diferents estris que estan en contacte amb l’aigua, de centenars de larves de clòtxina zebrada (invisibles a l’ull humà) si no es posen en marxa unes senzilles mesures d’“observa”, “neteja” i “eixuga”.

Amb aquest lema, la CHS vol animar a tots els usuaris de les aigües i, especialment, els que despleguen alguna activitat en els embassaments de la conca, perquè revisen i netegen bé qualsevol estri que haja entrat en contacte amb les aigües.

Espècie invasora

La clòtxina zebrada és una de les espècies exòtiques invasores d’aigües continentals que més impacta en l’àmbit ecològic i econòmic en les conques en què apareix.

El 2019 van aparéixer les primeres larves de l’espècie en l’embassament de Camarillas (riu Mundo, Albacete). Només EN tres anys, els primers adults de clòtxina zebrada van aflorar en aquest mateix embassament i en el pròxim de Talave. El 2023, la CHS va detectar els primers adults de l’espècie en l’embassament de Crevillent, on la seua aparició, en tot just un any al Baix Segura, ha superat qualsevol escenari teòric d’expansió de l’espècie.

En aquest sentit, en els tres embassaments ja afectats per clòtxina zebrada, els tècnics de la CHS han dut a terme descensos controlats de la cota d’aigua d’acord amb el Pla de Xoc Contra la Clòtxina Zebrada 2022-23 aprovat per aquest organisme de conca.

Amb la baixada de cota i la inspecció posterior dels terrenys que queden emergits, el personal de l’organisme de conca pretén eliminar els exemplars adults detectats i els que no, que queden el temps suficient a la intempèrie perquè muiren per dessecació. Es pretén extraure una quantitat considerable de larves de clòtxina zebrada per afeblir la població i evitar-ne la reproducció.