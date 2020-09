Comença un curs excepcional marcat per la pandèmia: més certeses que dubtes en els col·legis valencians per a començar les classes

Sis mesos després que la declaració de l’estat d’alarma per la pandèmia decretara el confinament generalitzat de la població i la suspensió de les classes presencials, més de 794.000 alumnes valencians d’Infantil, Primària, Secundària i Formació Professional tornen, a partir de dilluns i de manera escalonada, als 1.825 col·legis i instituts sostinguts amb fons públics, i ho faran de la mà de 76.063 mestres i professors, després que s’haja incrementat la plantilla docent en un 6,1% per fer front a un curs condicionat per la COVID-19. Després de mesos de treball de tota la comunitat educativa, tal com reconeixen des de la Conselleria, les famílies i els docents, s’han procurat les “millors condicions possibles” perquè aquest inici del curs excepcional compte amb la màxima presencialitat i amb totes les condicions de seguretat garantides: “Els centres educatius seran més segurs que qualsevol altre espai de sociabilitat que hagen compartit els xiquets aquest estiu”, reivindicava aquesta mateixa setmana el secretari autonòmic Miguel Soler.

Tots els centres van remetre al llarg de la setmana passada, “uns abans i altres després, però la informació ja està a la disposició de les famílies”, les directrius del retorn a les aules: els dies d’entrada dels alumnes de cada curs i cada classe, depenent del centre, i els diferents protocols que se seguiran, tant a les hores d’entrada i eixida de classe, a l’aula, al pati, al menjador... “Estava tot clar a l’agost, però aquesta setmana s’han modificat algunes qüestions des del Ministeri d’Educació, com la possibilitat d’escalonar el començament del curs, l’obligatorietat de la presa de temperatura o l’ús obligatori de màscara a partir de sis anys, que han obligat els centres a retocar les seues directrius, fet que ha retardat les comunicacions a les famílies”, reconeixen representants de la comunitat educativa.

Rubén Pacheco, president de Fampa (Federació d’Associacions de Mares i Pares) València destaca que aquestes dues últimes setmanes han sigut “terriblement intenses”, alhora que ressenya que, encara que “tot és millorable”, a la Comunitat Valenciana fa mesos que es treballa en l’inici de curs: “Les direccions de tots els centres sostinguts amb fons públics han fet un esforç enorme per a tindre els seus protocols acabats amb temps, però aquesta setmana s’han vist obligats a readaptar-los”. Això ha provocat aquests retards en la comunicació amb les famílies, cosa que ha generat “moltíssima crispació, perquè cal saber què passarà amb els xiquets per poder organitzar-se”.

“Per descomptat que hi ha incertesa, però la seguretat en els centres considerem que està tan controlada com ha d’estar”, apunta Pacheco, que no obstant això fa una crida a la responsabilitat individual de cada família sobre què cal fer en cas que els seus fills presenten símptomes. El que no consideren des de Fampa en cap cas és l’absentisme amb l’excusa de falta de seguretat en els centres: “Hem de confiar en les autoritats sanitàries i lluitar per no perdre aquest curs, i per a fer-ho és imprescindible la màxima presencialitat”. On es mantenen els dubtes és en què passa amb les mares i pares que han de quedar-se amb els fills en quarantena sense que hi haja un positiu per coronavirus: “És una situació que cal regular, perquè a més es pot produir en més d’una ocasió al llarg del curs”, adverteix.

Des de la Confederació d’Ampa Gonzalo Anaya, el president, Màrius Fullana, afirma que “més que incerteses, jo parlaria de dubtes, encara que les famílies ja coneixen els protocols de funcionament implementats pels centres, als quals s’ha donat molta autonomia perquè s’organitzen”. Ara són les famílies les que han de ser “solidàries i responsables”, indica Fullana, que relata: “De por, en tenim tots, però hi ha prou informació i la incertesa s’ha reduït considerablement”. També es refereix a la necessitat de conciliació quan es produïsquen quarantenes sense contagis i insisteix que l’educació telemàtica “en cap cas pot substituir la presencial”.

Els docents, per part seua, també consideren imprescindible tractar d’aconseguir la màxima presencialitat possible amb el màxim de seguretat. Des de CCOO, Chelo Valls destaca que, amb la pandèmia, els centres educatius han de fer una atenció especial a la salut emocional dels alumnes, que en els últims mesos han viscut una situació extraordinària, “han patit pèrdues personals més enllà de les curriculars i s’ha vist minvada la socialització, la qual cosa també hem de gestionar”. A més, reivindiquen un registre de mobilitat en els centres, sobretot en els de Secundària, per a afavorir la traçabilitat en casos de contagi.

Marc Candela, d’Intersindical Valenciana, afirma que l’inici de curs serà “el més segur possible”, encara que a partir de la setmana vinent “ens trobarem amb situacions imprevistes a què haurem d’adaptar-nos, perquè al cap i a la fi som docents i no sanitaris, per molt que ens formem”. Sobre aquest tema, fa una crida a la societat i recorda que la majoria dels contagis es produeixen en l’àmbit social: “És cert que hi ha centres amb un miler d’alumnes, però on cal extremar les precaucions és fora, ja que, en teoria, dins del col·legi o l’institut no ha de passar res; encara que segurs al cent per cent no hi podem estar”.

La Comunitat Valenciana comptarà amb uns 2.000 responsables COVID, un per cada centre, que aquesta setmana rebran formació específica sobre la manera d’actuar en el cas que es detecte un cas o una sospita de coronavirus i es coordinaran amb el centre de salut que corresponga al seu col·legi o institut. A més, la Conselleria de Sanitat ha posat en marxa un centre d’atenció telefònica atés per 200 persones per respondre als dubtes de mares i pares en matèria COVID i s’ha habilitat el web aulasegura.es per atendre qualsevol consulta que es vulga fer sobre aquesta qüestió.