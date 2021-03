Compromís pregunta a À Punt si tornarà a emetre 'Bola de drac'

Quan es compleixen 35 anys de l'estrena de 'Bola de drac' i 30 de la seua emissió en català, el grup parlamentari Compromís pregunta a la televisió pública valenciana si té pensat recuperar la sèrie d'animació. La diputada Mònica Àlvaro, responsable dels assumptes relatius a la radiotelevisió pública valenciana i el sistema comunicatiu valencià, registrava aquest dimecres en les Corts Valencianes una pregunta per a la corporació pública.

La parlamentària planteja a la direcció general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació si té previst incorporar a la graella la serie 'Bola de drac' amb nous continguts. La pregunta recull la mobilització sorgida en 2005 perquè es recuperara la sèrie de ficció japonesa en valencià, llavors emesa en Canal 9.

'Bola de drac', o Dragon Ball com es va conéixer a Espanya, és un anime escrit i publicat entre mitjan els huitanta i els noranta al Japó. Dos anys després de la primera publicació, el manga va saltar a la televisió i es va convertir en un èxit reproduït en diversos països. La sèrie va arribar a les pantalles de diferents autonomies espanyoles en 1990 i en la Comunitat Valenciana i Catalunya es va popularitzar la seua versió en la llengua pròpia, cadascuna adaptada al seu dialecte per a cada autonomia en TV3 i Canal 9. Com recull CulturPlaza, el president de la Generalitat, Ximo Puig, es va comprometre en 2015 a recuperar la sèrie per a la reobertura de la televisió pública autonòmica.

L'emissió de la sèrie es va interrompre en diverses autonomies per protestes de l'audiència, que la consideraven violenta, i per les complicacions es retransmetre una sèrie en producció. L'últim capítol a ritme habitual dobltatge en valencià es va emetre el 1994, encara que posteriorment es van recuperar alguns. Molts joves van seguir l'emissió en TV3 gràcies a la reciprocitat entre autonomies que Francisco Camps va enterrar i que plataformes en defensa de la llengua reclamen. Ara, el debat sobre la sèrie arriba a les Corts Valencianes.