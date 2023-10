Compromís presenta una moció en la Diputació d’Alacant per a evitar que torne a pagar el sou de la patronal hotelera

La coalició Compromís ha presentat una iniciativa en la Diputació d’Alacant per a limitar els pagaments que fan les entitats privades amb les subvencions de la corporació provincial. El diputat Ximo Perles ha plantejat un text per a debatre en ple arran de la subvenció que el patronat de Turisme va atorgar a la patronal hotelera Hosbec i que l’entitat va emprar parcialment per a pagar el sou de la seua secretària general, l’actual consellera de Turisme Nuria Montes.

La Diputació d’Alacant va concedir l’estiu del 2020 una ajuda directa de 363.000 euros, dels quals 55.000 euros es van destinar a pagar la nòmina de la consellera de Turisme hui i un tècnic per al projecte, segons ha denunciat el grup parlamentari Compromís. Segons la documentació a què ha tingut accés elDiario.es, Montes justifica el salari de mesos previs a la subvenció com a part de la coordinació del projecte. En concret, inclou com a despeses les nòmines de maig a novembre, a raó de 7.542 euros mensuals en el seu cas i de 3.495 en el del tècnic, Jordi Sanjuan, malgrat que demana l’ajuda a mitjan juny. El salari correspon a 745 hores de faena cadascun, segons els documents.

El representant de Compromís reclama que s’incloga en les bases d’execució pressupostària una clàusula que impedisca que s’incloguen com a despeses subvencionables les nòmines superiors al límit establit en la Llei de bases de règim local. Perles considera que és “una vergonya” que la dirigent de la patronal hotelera guanye més que l’alcalde d’una ciutat com Benidorm, però que a més “és una burla que, durant els mesos que [Montes] cobrava la subvenció, es dedicara a subcontractar una altra empresa”. El diputat considera incoherent que durant aquest temps “es feren discursos contra les paradetes i l’estat del benestar”. “Sembla que les paradetes que molesten són les que tenen sensibilitat social; les que serveixen a ells per a cobrar sous milionaris amb diners públics no molesten”.

Per part seua, Gerard Fullana, diputat autonòmic i exdiputat provincial, ha assenyalat que la proposta “intenta impedir l’acció que va fer Nuria Montes durant la pandèmia de la Covid i que s’utilitzara una subvenció, que era per a ajudar a tot el sector”. “És una desproporció absoluta, perquè eren diners per a ajudar a tot el sector”, ha criticat Fullana, al mateix temps que ha denunciat que les nòmines esmentades es van passar “dos mesos abans que s’aprovara la subvenció”. A més, ha titlat d’“incoherència” que Montes “fera una oda al liberalisme en les Corts, parlant d’aprimar l’Administració pública quan es pagava el sou amb diners públics”. La coalició valencianista censura que es tracta de “diners públics utilitzats per a pagar grans nòmines sense cap mena de control, fiscalització en la tasca executada ni limitació en l’import”.