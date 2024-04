El Consell d’Assessors d’Urbanisme nomenat per Catalá decidirà sobre la renaturalització de la plaça de l’Ajuntament

“La plaça de l’Ajuntament tots sabeu que és un dels projectes més emblemàtics per a mi com a alcaldessa. També sabeu que no he acabat de veure mai el projecte que va resultar guanyador, em plantejava molts dubtes. Estic en converses amb l’equip guanyador per a traslladar-li les nostres inquietuds i també vull tindre una visió del comité d’urbanisme que vam crear fa poc on hi ha grans arquitectes de prestigi nacional i internacional rellevant. Pròximament, em veuré amb ells i vull aquesta conversa per a tindre un punt de vista tècnic, no sols polític”. L’alcaldessa de València, María José Catalá, va confirmar així dijous que el recentment creat Consell Assessor d’Urbanisme es pronunciarà sobre Re-natura, el projecte del despatx de l’arquitecte Miguel del Rey guanyador del concurs d’idees promogut per l’anterior equip de Govern d’esquerres per a remodelar la plaça de l’Ajuntament.

Com va informar elDiario.es, la creació d’aquest òrgan consultiu és una de les causes del retard que arrossega la resolució del projecte, ja que l’alcaldessa volia comptar amb la seua opinió abans de prendre una decisió definitiva que pot passar per promoure un nou projecte partint des de zero o per la modificació del vencedor.

L’alcaldessa ja va obrir la porta el mes de desembre passat a rescindir el contracte amb l’equip de Miguel del Rey, cosa que implicaria deixar sense efecte el concurs d’idees, en comentar que, quan van accedir al Govern municipal, es van trobar “un projecte guanyador pel qual s’ha pagat el premi a l’equip guanyador i, a partir d’ací, l’Ajuntament no té cap obligació legal d’executar aquest projecte”.

L’Ajuntament va aprovar al final de març la creació del Consell Assessor d’Urbanisme l’objectiu del qual és analitzar, opinar i millorar qualsevol proposta municipal que vaja encaminada a dissenyar una ciutat que mira al futur i que sàpia respondre als diferents escenaris urbans que es presenten. Serà, per tant, una mena de ‘consell de savis’ que assessorarà en matèria d’ordenació i planificació urbanística el Govern municipal i que podria estar analitzant el projecte Re-natura.

El consell està presidit per l’alcaldessa, María José Catalá, i en formen part Carlos Lamela, arquitecte de les noves Terminals T4 i T4S de l’aeroport de Madrid-Barajas i de la remodelació de l’estadi Bernabeu; José María Ezquiaga, Premi Nacional d’Urbanisme i encarregat del disseny del PAI de Benimaclet; Marina Sender, presidenta del Col·legi d’Arquitectes de València; Alejandro Escribano, director del pla general d’ordenació urbana de València vigent; i Fran Silvestre, premi MHK a Berlín el 2009 i Premi Nagrade Hise el 2011. La vicepresidència la detindrà Juan Giner, regidor responsable d’Urbanisme en el consistori.

El projecte Re-natura va recollir les recomanacions i les propostes d’un ambiciós procés participatiu en què, entre altres col·lectius, van aportar les seues idees veïns i veïnes, fallers i falleres i comerciants, i el jurat que el va elegir va estar format per l’alcalde llavors, Joan Ribó, i la vicealcaldessa, Sandra Gómez, com a regidora de Desenvolupament Urbà, juntament amb membres del Col·legi d’Arquitectes i el Col·legi d’Enginyers, i personal tècnic de la Conselleria de Cultura i l’Ajuntament.

Compromís recorda que el projecte el va escollir “un jurat professional”

El regidor de Compromís Sergi Campillo va manifestar dijous la seua preocupació per no saber res de la remodelació de la plaça de l’Ajuntament, “de la qual ja hi ha un projecte guanyador elegit per un jurat professional”.

Segons Campillo, “en realitat el que passa és que l’alcaldessa no vol impulsar un projecte heretat del govern progressista, en vol un de propi i fa perdre un temps molt valuós a la ciutat per a fer una plaça adaptada al canvi climàtic i que al mateix temps la realce”.

L’edil valencianista va recordar que tampoc saben res del Corredor Verd València Sud, un projecte que equival al Jardí del Túria, que ajudaria a augmentar les zones verdes d’aquesta ciutat: “Ens preocupa molt aquest canvi en el model de ciutat que pretén Catalá i revertir tot el que hem avançat, com per exemple en les infraestructures ciclistes, de les quals no sabem què passarà. Seria una barbaritat que una Capital Verda Europea fera passos arrere en sostenibilitat”.