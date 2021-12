La Diputació de València prepara un acte per a recordar els presos polítics del camp de concentració de la Plaça de Bous

La Diputació de València prepara un acte per a recordar i senyalitzar la Plaça de Bous de València, la gestió de la qual depén de la corporació provincial, com a camp de concentració franquista durant la postguerra i lloc de la memòria. L’arena, que ha romàs tancada durant mesos, va acollir durant la immediata postguerra un camp de concentració de la dictadura franquista en què els presos polítics, especialment soldats republicans, eren redistribuïts en presons. El president de la Diputació de València, Toni Gaspar, prepara un acte públic probablement per a la pròxima primavera, segons fonts de la institució provincial.

El ple del 17 de novembre de 2020 de la Diputació de València va aprovar una moció per a la col·locació d’una placa en la Plaça de Bous que senyalitze els fets històrics que es van succeir en l’emblemàtic monument al costat de l’Estació del Nord. La moció va comptar amb els vots favorables de Compromís, del PSPV-PSOE i el Grup La Vall, el vot en contra de Vox i l’abstenció del PP i de Ciutadans.

L’acord preveu iniciar els tràmits per a la inscripció de la Plaça de Bous com a lloc de la memòria, tal com preveu la llei autonòmica, així com que s’incloga en el catàleg de llocs i itineraris de la memòria democràtica. A més, la moció sol·licita “ajudar a difondre i a divulgar els valors democràtics del poble valencià, mitjançant una inscripció o mitjà de record que s’establisca, que referisca els fets narrats i que incorpore l’escut de la corporació provincial com a suport públic a aquesta”. El text també demana que “el contingut, la forma i el lloc de col·locació (...) siga l’adequat a la importància dels fets que es narren”.

La Plaça de Bous va ser, a més d’escenaris de mítings multitudinaris durant la II República, un dels més de 300 camps de concentració del franquisme a partir de l’entrada a València de les tropes revoltades el 30 de març de 1939. Una fotografia, localitzada per dos investigadors de la Universitat de València a la Biblioteca Nacional, mostra milers de presos tancats en el monument. La Plaça de Bous, segons la moció de la Diputació de València, també és un “lloc emblemàtic en la lluita dels valencians per la instauració de la idees democràtiques”.

Així doncs, el Monument Històric Artístic tindrà una placa que senyalitze el paper efímer que va tindre en la repressió franquista de postguerra, a imatge i semblança d’altres llocs de la ciutat, com les Torres de Serrans, els refugis de la Guerra Civil o les Corts Valencianes.