Una diputada valenciana de Ciutadans: “Em preocupa que Unides Podem i Compromís s’alegren del que ha passat a Xile”

Els representants de l’esquerra en el parlament valencià no amagaven dilluns l’alegria per la victòria de Gabriel Boric a Xile davant del candidat de l’extrema dreta, José Antonio Kast, per més de deu punts. El portaveu del PSPV-PSOE en la cambra autonòmica, Manolo Mata, va donar en Twitter la seua enhorabona al candidat vencedor la nit del diumenge mentre s’acabava l’escrutini dels vots. Pilar Lima, síndica d’Unides Podem, ha tuitat: “Sí que es pot, Xile”.

El portaveu de Compromís, Fran Ferri, fins i tot ha aprofitat el debat de la Llei de mesures fiscals per a mostrar la seua alegria per la victòria de Boric des de la tribuna d’oradors. “Xile”, ha dit, és “un poble que ha patit molt en els últims anys i que ha donat una lliçó elegint el nou president”. Ferri ha al·ludit a la “lliçó” que “la democràcia sempre ha d’estar per davant de l’odi”.

Així doncs, el procés electoral a Xile s’ha colat en el debat dels pressupostos. Yaneth Lucía Giraldo, diputada de Ciutadans per Alacant, ha recollit el guant i ha criticat els elogis de l’esquerra valenciana al nou president electe de Xile, que s’enfrontava a José Antonio Kast, que reivindica el dictador Augusto Pinochet i ha mantingut vincles amb Vox. “Vostés ací s’alegren del que ha passat a Xile, a mi em preocupa”, ha dit en la seua rèplica.

“Em preocupa que Unides Podem i Compromís s’alegren del que ha passat a Xile quan vostés mateixos s’alegren del que passa a Veneçuela, del Govern que té Veneçuela”, ha abundat la diputada de Ciutadans. “I em preocupa moltíssim el futur de tot Amèrica Llatina si se segueix el deixant que per descomptat se segueix a Veneçuela”, ha postil·lat.

La diputada de la formació taronja, a preguntes d’aquest diari, ha explicat la seua inquietud: “Que Unides Podem, defensor del règim de Maduro, s’alegre del resultat de les eleccions a Xile és preocupant pel que podria significar per al poble xilé de repetir-se la mateixa gestió que està patint Veneçuela”.