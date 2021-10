Els jutjats valencians encapçalen les causes per corrupció: 69 acusats en sis procediments

Els jutjats valencians mantenen 62 persones acusades en sis procediments per corrupció, a més de set persones jurídiques. Els casos Taula, Erial o Azud són algunes de les causes més conegudes per presumptes delictes vinculats a la corrupció de l’era del PP. Així doncs, els jutjats valencians encapçalen la llista oficial de judicis o processaments per corrupció, segons la llista oficial elaborada pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

Els jutges i jutgesses espanyols van concloure en el segon trimestre d’enguany un total de 22 procediments per corrupció (sis dels quals corresponen a jutjats valencians), en què es va dictar acte d’obertura de judici oral o de processament contra un total de 170 persones que van ser o seran portades a judici per aquesta mena de delictes. D’elles, 134 eren persones físiques i 36, persones jurídiques.

La taula “permet a la ciutadania conéixer l’acció de la Justícia en el marc global de la lluita contra la corrupció a través dels seus principals indicadors –persones acusades i/o processades, procediments, sentències dictades–, que s’actualitzen de manera trimestral”, explica el CGPJ.

“Els procediments judicials les dades dels quals es reflecteixen en el repositori tenen com a subjectes actius funcionaris públics, governants i polítics en l’exercici dels seus càrrecs, i com un dels elements del tipus l’afectació de diners públics, i abasta així tant la corrupció administrativa com la corrupció política”, afig l’òrgan de govern dels jutges.

Per davall de la Comunitat Valenciana, se situa Andalusia (amb 35 acusats i 27 persones jurídiques en una desena de procediments); Madrid, amb 10 acusats i dues persones jurídiques en tres causes diferents, i les Balears, amb sis acusats en un únic procediment.

Entre els mesos de gener i març d’enguany, els jutjats i tribunals van dictar un total de 19 sentències en procediments per corrupció. D’elles, 12 van ser totalment o parcialment condemnatòries, cosa que representa el 63,1% del total.