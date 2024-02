Empleats de la Marina de València, davant el seu possible acomiadament: “Vam desinfectar la Marina per la Covid, ara sembla que sobrem”

“La realitat és que ningú ajudarà 13 treballadors que vam estar ajudant quan era necessari en l’Aquarius o bé quan ens vam posar a repartir menjar o desinfectar la Marina en plena pandèmia, resultant contagiats uns quants de nosaltres. Ací sí que érem serveis imprescindibles. Dijous he hagut de fer-me càrrec d’un agricultor que ha patit un esvaïment en el magatzem 2, aquesta és la gent que ara sembla que sobrem”. Un dels 13 treballadors del Consorci València 2007 que gestiona la Marina de València es queixa en declaracions a elDiario.es davant la possibilitat que se’ls despatxe, tal com els va traslladar fa poc el regidor de Grans Projectes de l’Ajuntament de València, José Marí Olano. Per a divendres està previst un consell rector en què desconeixen si es farà efectiu l’acomiadament col·lectiu.

El sindicat CCOO ha sol·licitat la creació d’un ens públic que assumisca la responsabilitat amb els treballadors i les treballadores, cosa que fins ara s’ha rebutjat. El sindicat reclama que les administracions públiques i les entitats privades que duen a terme l’activitat assumisquen la plantilla i no deixen desemparades 13 persones que treballen des de l’any 2003 per a la ciutat de València, principalment en l’organització de la Copa de l’Amèrica el 2007.

Des que es va iniciar el procés de liquidació del Consorci, entitat pública que gestiona la Marina participada per l’Ajuntament, la Generalitat i el Govern, el mes de maig del 2021, la representació de les persones treballadores s’ha reunit amb els liquidadors, amb els grups polítics del PSPV (Sandra Gómez), de Compromís (Papi Robles), amb el diputat en el Congrés de Compromís-Sumar (Alberto Ibáñez), amb l’equip de Govern de l’Ajuntament de València (José Marí Olano, del PP), així com amb el director general de Ports, Costes i Aeroports de la Conselleria de Medi Ambient, Aigües, Infraestructures i Territori (Vicente Martínez).

El sindicat ha traslladat la necessitat urgent de la creació d’una empresa pública, i, en tot cas, de la recol·locació dels 13 treballadors i treballadores que estan en terra de ningú, malgrat l’especialització i els coneixements que tenen dels espais i les activitats que s’hi duen a terme: “CCOO agraeix que tots i totes hagen mostrat la seua predisposició a donar una solució, però, de moment, l’única cosa que hi ha damunt la taula és la possibilitat d’un expedient de regulació d’ocupació, sense expectatives per a la plantilla que no és assumida per la concessió de la Marina de València”.

CCOO ha manifestat la intenció de no parar en aquestes reivindicacions, fins a aconseguir la recol·locació de la plantilla del Consorci i que es garantisquen formalment els llocs de totes les persones treballadores, reservant-se la convocatòria de les accions necessàries per a aquesta finalitat, davant els diferents organismes públics, responsables del Consorci València 2007.

Com va informar aquest diari, entre els afectats hi ha enginyers, arquitectes i advocats, que van acudir a la convocatòria d’ocupació pública des de diferents punts d’Espanya amb motiu de la Copa de l’Amèrica i a qui ara, amb una mitjana d’edat entre 55 i 57 anys i amb una experiència dilatada en la gestió, no sols en l’organització de la Copa de l’Amèrica, sinó en tots els esdeveniments que s’han desenvolupat des de llavors en la Marina de València, es poden a quedar al carrer.

El 5 de desembre passat, després de la reunió del consell d’administració de l’Autoritat Portuària de València (APV) es va aprovar la privatització d’un 47% de la Marina de València amb el beneplàcit de l’alcaldessa, María José Catalá. En primera instància, l’APV i, en segona, l’empresa que entre a gestionar l’espai, assumiran 13 empleats més relacionats amb la gestió nàutica i els amarraments.

Segons els mateixos afectats, el regidor de Grans Projectes, José Marí Olano, els va comunicar dilluns passat 5 de febrer que al març es se’ls acomiadarà, ja que, segons afirmen els treballadors, Olano els va traslladar que no està previst crear un nou ens de gestió pública per a l’espai que queda sense privatitzar, ja que passarà a dependre directament de l’Ajuntament.

Fins ara, era el Consorci València 2007, òrgan gestor de la Marina integrat pel Govern (40%), la Generalitat (40%) i l’Ajuntament (20%), l’encarregat de gestionar els amarraments de les embarcacions esportives, així com la resta dels terrenys, instal·lacions i activitats, de manera que es garantia una gestió unitària de tot l’entorn, cosa que es trencarà amb aquest concurs.

El Consorci continua embolicat en un embull jurídic i en procés de liquidació des que el novembre de 2021 la representació de l’executiu central va decidir abandonar-lo després d’assumir l’Estat els 380 milions d’euros de deute que pesaven sobre l’ens. L’eixida d’un dels socis del Consorci va obligar a iniciar-ne la liquidació, però finalment va quedar paralitzada fins que s’arribara a un acord definitiu per a la creació d’un nou ens gestor que, pel que sembla, finalment no es produirà.