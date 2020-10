La Generalitat ha destinat mil milions d'euros a combatre la pandèmia

Hospitals de campanya, material sanitari de protecció, contractació de metges i rastrejadors... La Generalitat Valenciana ha invertit més de mil milions d'euros a combatre la pandèmia des del mes de març, segons ha xifrat el president de la Generalitat, Ximo Puig, en la sessió de control al Consell d'aquest dijous.

Puig ha exposat la xifra en resposta a la portaveu popular, Isabel Bonig, que ha acusat el Govern d'inacció i de passar de "ximoanuncis" a "ximodeliris". Segons expliquen de Presidència, la xifra engloba el pressupost executat i les partides compromeses relacionades amb la pandèmia. D'ella, més de 550 milions d'euros han anat directament a sanitat per a la compra de material i reforç de personal, on s'ha invertit 180 milions d'euros.

Segons detalla Presidència, per a "protegir" els treballadors s'han destinat 57 milions d'euros en ajudes a autònoms, 33 milions a treballadors de rendes baixes afectats per ERTE i reducció de jornada i 30 milions d'euros en plans d'ocupació per a municipis. En l'àmbit educatiu, s'han destinat 270 milions d'euros entre reforços de personal docent (62 milions) o més de 30 milions en compra de tauletes i dispositius electrònics per a garantir l'educació a distància. En polítiques socials, la inversió ha sigut superior als 100 milions, amb 6,9 per a reforçar el personal sociosanitari, 2,3 milions per a alimentació de menors en famílies vulnerables; 9,2 per a reforçar l'atenció en municipis i 10,8 per a ajudes a persones amb diversitat funcional, majors o atesos pels serveis d'inclusió social. El sector turístic ha rebut 9 milions d'euros en ajudes directes.

La portaveu popular ha emplaçat el president de la Generalitat a una reunió de treball amb un grup de diputats del PP, liderats pel exvicepresident autonòmic José Císcar. "El dilluns a les 11 un grup de diputats li estarem esperant a la sala Vinatea", ha expressat Bonig. "Amb 19 diputats no pot condicionar l'agenda" autonòmica, ha respost el president.