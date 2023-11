El Govern valencià retalla ajudes d’eficiència energètica i investigació de renovables

L’executiu del PP i Vox rebaixa les ajudes per a projectes d’eficiència energètica i per a la investigació d’alternatives menys contaminants. El projecte de pressupostos de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, un dels departaments que més baixa, redueix l’aportació de la Direcció General d’Energia i la d’Indústria en 25 milions d’euros, principalment en les partides de transferències.

El departament que dirigeix Nuria Montes redueix un 30% el pressupost d’energia i un 10% el d’indústria, malgrat que en la seua compareixença en les Corts Valencianes ha defensat un pla de reindustrialització per a l’autonomia i la inversió en renovables, aquesta última amb 8 milions d’euros. La línia per a l’aliança de bateries i l’estratègia valenciana de l’hidrogen verd està dotada amb 80.000 euros, davant dels 100.000 del pressupost del 2023. També desapareix l’ajuda de tres milions d’euros a BP per al programa de desenvolupament de nous combustibles i 250.000 euros per al pla verd de biometà que desenvolupa Netgia.

Compromís ha criticat la rebaixa d’ajudes a l’eficiència energètica per a famílies, que passa de 8,1 a 6,7 milions d’euros a través de l’Ivace. Segons el diputat Vicent Marzà, també s’ha eliminat la línia de 400.000 euros perquè l’Institut Tecnològic de la Ceràmica investigue com substituir els forns de gas, una qüestió que preocupa les comarques de Castelló, amb una indústria gasointensiva que ha notat l’augment del preu de l’energia.

En innovació es retallen uns 13 milions d’euros, amb una rebaixa en les ajudes directes que concedia l’Agència Valenciana d’Innovació. S’eliminen totes les subvencions nominatives i es redueix el pressupost un 8%, amb partides que passen a adjudicar-se per concurrència competitiva. Algunes empreses estratègiques també tindran una certa rebaixa en les ajudes concedides per a l’eficiència energètica, com PowerCo, que rebrà 3 milions d’euros –abans, 3,8–. Stadler tindrà quatre milions, i Ford 8,5 milions.

En les partides relatives a Indústria, Montes ha anunciat una anàlisi “rigorosa” per a elaborar una estratègia fins al 2028, amb “instruments que permeten a les pimes nàixer”, una nova política de clústers, suport a la internacionalització i a la transició energètica i reducció “al mínim” de la burocràcia. Els fons per a reindustrialització pugen un 10,7% fins a 51,5 milions i els destinats a projectes estratègics un 150% fins a deu milions, segons ha indicat. En aquests pressupostos es crearan dos fons: un de tres milions per a impulsar la formació especialitzada en matèria de bateries i un altre de quatre milions per a l’eficiència energètica en la fabricació ferroviària. En aquest marc s’incorporen 10 milions d’euros per a una línia d’“atracció de projectes estratègics per a la reindustrialització” que anirà destinada a empreses per concurrència competitiva.

La consellera ha defensat que es destinen 32 milions a ajudes per a espais industrials, puja un 86% el fons de compensació del pla eòlic fins a cinc milions i s’inverteixen cinc milions en comunitats energètiques locals. També es destinen 15 milions a la participació en un projecte estatal de hubs especialitzats en intel·ligència artificial i 5,2 milions a una xarxa d’emprenedoria digital amb altres autonomies.

En la seua rèplica, la consellera ha explicat que la despesa s’ha ajustat en partides d’“alt component ideològic” i ha garantit que vol deixar-se “la pell a impulsar el lideratge energètic en renovables”. Montes defensa que sobrepassa els 8 milions el pressupost per al foment de les energies renovables i biocarburants, sense entrar al detall.

Turisme

La consellera, exrepresentant de la patronal hotelera Hosbec, ha retallat 20 milions d’euros en ajudes al turisme, però “no toca ni un cèntim” en les ajudes a la seua antiga organització, ha denunciat Marzà. Tant Compromís com el PSPV critiquen que es reduïsca l’ajuda del bo viatge, destinada a fomentar el turisme dins de l’autonomia mateixa, que perd 2,5 milions d’euros. S’incrementen les ajudes al del patronat Costa Blanca (650.000 euros en total) i la fundació Visit Benidorm (600.000) i s’incorporen Costa Azahar i l’Ajuntament de l’Alfàs del Pi.