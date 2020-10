Joan Ribó, en el seu discurs institucional: "L'autogovern és una quimera si no disposem d'un finançament just"

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha presidit aquest divendres un inèdit acte institucional amb motiu del 9 d'Octubre que ha substituït la tradicional processó cívica, acte eliminat per motius de seguretat a conseqüència del coronavirus.

Així, a les 12.00 hores el portador de la senyera, enguany el regidor de Ciutadans, Narciso Estellés, ha procedit a traure la Senyera del Museu Històric per al seu trasllat al Saló de Cristall, acompanyada d'una representació de la Corporació i els timbalers, mentre s'han llançat 21 salves pirotècniques. A l'acte han assistit altres autoritats, entre elles el president del Govern valencià, Ximo Puig.

Després d'aquest simbòlic trasllat, l'alcalde de València, Joan Ribó, ha pres la paraula amb un discurs reivindicatiu i de reconeixement al poble valencià pel seu comportament durant la pandèmia, així com als professionals que han lluitat en primera línia contra el coronavirus.

En aquest sentit, Ribó ha destacat "la capacitat de resiliència" de tots els valencians: "Braç a braç, ressorgirem amb l'esforç col·lectiu per a superar aquesta situació. Ho hem demostrat en el passat, i estem demostrant-ho en aquests moments: la societat valenciana té una maduresa i un esperit de cooperació sòlids. I a través d'aquests valors, amb un treball conjunt entre administracions públiques i societat civil, farem possible la recuperació".

El primer edil ha afirmat que "l'homenatge que avui es realitza a la senyera ha de servir també per a mostrar l'agraïment a tots aquells professionals que, amb la seua dedicació diària, des del seu àmbit laboral, treballen per a fer possible una certa normalitat en les nostres vides" i ha tingut paraules de record per a "totes aquelles persones que durant aquest temps han perdut algun ésser estimat, aquelles que han vist trontollar els seus plans de vida, aquelles que han perdut el seu lloc de treball o que han comprovat com el seu negoci no aguantava la situació".

A continuació, ha reivindicat la importància de la reforma del sistema de finançament per a poder sostindre els serveis públics en condicions d'igualtat amb la resta de territoris: "La protecció social, l'educació, la sanitat o la garantia de l'habitatge només són possibles si hi ha una aportació econòmica que els faça viables. Perquè l'autogovern és una quimera si no disposem d'un finançament just que ens permeta aplicar unes polítiques públiques de qualitat. Això és l'autogovern real".

Ribó ha recordat també "l'exigència amb altres administracions per a aconseguir un règim legal de capitalitat per a València, la dotació de les infraestructures i inversions necessàries per al nostre desenvolupament, i la projecció del talent que continuem fent visible més enllà de les nostres fronteres".

Després de l'alcalde han intervingut el regidor Estellés com a portador de la senyera i el president del Govern valencià, Ximo Puig. Acabats els discursos, s'ha llançat una mascletà aèria des de la Casa Consistorial, que romandrà oberta entre les 15.00 hores i les 20.30 hores per a visitar la senyera.