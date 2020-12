Un jutge imputa un dirigent de Vox a València per revelar antecedents policials d’un altre militant

Francisco José Egea Monzó, sotssecretari provincial d’Organització de Vox i assessor del partit ultra a l’Ajuntament de València, ha sigut citat a declarar com a investigat pel titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de Massamagrell (València) per un pretés delicte de revelació de secrets. Un militant de la formació ultra va interposar una querella contra Fran Egea, una persona de la màxima confiança del líder de Vox a València José María Llanos, després d’assabentar-se que suposadament havia obtingut els seus antecedents policials per filtrar la idoneïtat com a candidat del partit.

El jutge, segons han confirmat fonts judicials a elDiario.es, ha admés a tràmit la querella i ha citat a declarar com a investigat el dirigent de Vox el pròxim 2 de febrer. El querellant, membre del partit, afirma que Fran Egea hauria obtingut les seues dades d’antecedents policials a través d’un pretés contacte en les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat per vetar-lo com a candidat de la formació en un procés electoral.

L’assessor i sotssecretari d’Organització, segons diverses fonts de Vox, és una de les persones de màxima confiança de José María Llanos i un dels tres assessors que el grup municipal de la formació d’extrema dreta manté a l’Ajuntament de València amb un sou de 60.037,64 euros, segons la relació oficial de personal eventual del consistori. Egea també va ser el número sis en la llista de Vox a l’Ajuntament de València en les eleccions municipals del 2019 i el número 12 de la llista autonòmica a les Corts Valencianes.

El partit d’extrema dreta està en plena guerra interna entre afiliats crítics i la direcció liderada per José María Llanos, portaveu adjunt de Vox en les Corts Valencianes. Llanos va eixir vencedor d’un procés de primàries qüestionat pel candidat perdedor Juan García Sentandreu, que va denunciar presumptes irregularitats per part de quadres pròxims a Llanos en la gestió de les dades personals.