L’Ajuntament de València alerta de l’arribada de “nits tropicals” i Compromís proposa la creació de refugis climàtics per a persones vulnerables

L’Ajuntament de València ha alertat la ciutadania davant l’onada de calor i la successió prevista de nits tropicals. El protocol de comunicació i coordinació en cas d’onada de calor del municipi de València corresponent a la temporada 2023 introdueix la novetat d’un sistema d’avisos davant la previsió que es produïsquen les conegudes com a nits tropicals. Quan s’esperen nits equatorials, tòrrides, i la predicció siga de tres nits tropicals consecutives, els serveis municipals corresponents intensifiquen les accions informatives amb recomanacions sanitàries, especialment dirigides a les persones i els grups més vulnerables.

Des de la Regidoria de Sanitat i Consum a través de l’app de l’Ajuntament de València (avisos temàtics, editar alertes, salut), s’informa de la previsió de nits equatorials i tòrrides, així com quan la predicció siga de tres nits tropicals consecutives. Diàriament es mostra en cada municipi, mitjançant llegendes de colors, la previsió de les temperatures nocturnes: normal quan la temperatura és més baixa o igual a 20 °C; tropical, quan és més alta de 20 °C; equatorial, més de 25 °C; i tòrrida si sobrepassa els 28 °C.

Tal com es pot comprovar en el web de l’Ajuntament, que remet diàriament als mapes de temperatures i risc elaborats des de la Generalitat, que s’actualitzen cada dia, i que proporcionen informació per a tres dies consecutius en funció de les temperatures llindars, en aquests moments les condicions atmosfèriques assenyalen la persistència de nits tropicals en el municipi per als pròxims dies. Aquests mapes, d’àmbit autonòmic, presenten una coloració dels municipis en funció dels nivells de risc respectius.

Malgrat tot, el regidor de Compromís Sergi Campillo considera important comptar amb protocols d’alerta a la població com el que s’ha aprovat, però, a més, afirma que han d’oferir-se eines per a poder suportar millor aquests episodis de calor extrema. Per això, anuncia la presentació d’una moció a la comissió municipal de medi ambient per a proposar la creació formal d’una xarxa de refugis climàtics a la ciutat.

“El canvi climàtic és una realitat. Cada vegada patim més nits tòrrides que fan molt difícil dormir i descansar. Però també durant tot el dia es baten rècords de temperatura que afecten la salut de veïns i veïnes de la nostra ciutat. Per això és molt important no sols alertar la població, sinó també donar-li eines per a fer front a la calor”, ha assegurat Campillo, que ha assenyalat els refugis climàtics com una d’aquestes iniciatives.

Els refugis climàtics, explica el regidor, són espais que poden ser d’interior o d’exterior on les temperatures són més agradables i són especialment segurs per a les persones més vulnerables, que els poden utilitzar per a combatre els efectes de les onades de calor. “En l’exterior comptem amb els parcs i jardins que mantenen una temperatura inferior, com per exemple el Jardí de Túria. Però també hi ha espais interiors municipals, com són biblioteques o museus, que l’Ajuntament podria habilitar per actuar com a refugis climàtics, perquè tenen climatització, i per ajudar, entre altres, les persones que no es poden permetre posar l’aire condicionat per l’elevat preu de l’energia”. De fet, recorda que el govern de Compromís ja va llançar una primera proposta en aquest sentit a través del projecte d’una empresa emergent que comptava amb finançament municipal i que va elaborar un mapa de possibles refugis climàtics de la ciutat.

D’altra banda, el regidor de Compromís ha mostrat la seua preocupació perquè el PP estiga assumint “per arribar al poder les tesis negacionistes de Vox amb els seus pactes de govern en la Generalitat i en les Corts”. En aquest sentit, Sergi Campillo recorda que València ha sigut designada Capital Verda Europea 2024, una fita que es va aconseguir amb el govern de Joan Ribó, i “cal que aquesta ciutat demostre el seu compromís amb el medi ambient, en la lluita contra el canvi climàtic i amb la salut de les persones”. Una d’aquestes iniciatives pot ser la creació d’aquesta xarxa de refugis climàtics que estiguen relacionats i posar tota la informació a l’abast de la ciutadania.

D’altra banda, la regidora de Compromís Lucía Beamud demana al govern municipal del PP que amplie els recursos per a atendre les persones més vulnerables, com són els majors o les persones sense llar, davant d’aquesta onada de calor. Beamud proposa, d’una banda, ampliar l’horari i les places del Centre municipal d’Atenció a Emergències Socials (CAUS) així com del Servei d’Atenció a Urgències Socials (SAUS). D’altra banda, assenyala la necessitat d’ampliar la teleassistència i el menjar a domicili per a les persones majors. Per concloure, exigeix al govern del PP que comence a “gestionar per a tots els veïns i veïnes d’aquesta ciutat i deixe de fer partidisme”.

Així funciona el protocol per onades de calor

Segons ha informat l’Ajuntament, s’estableixen quatre nivells de risc: 0 normal, 1 moderat, 2 alt, i 3 extrem, que porten associats quatre colors (0=verd; 1=groc; 2=taronja; 3=roig). L’activació de l’alerta sanitària per onada de calor en Salut Pública per part de la Direcció General de Salut Pública i Addiccions (Butlletí Roig), es du a terme en funció del nivell de risc. En aquests moments, la previsió és “taronja”, cosa que constitueix un nivell de risc “alt”.

En funció d’aquests quatre paràmetres, el protocol municipal defineix una sèrie d’accions, que van des de donar informació a la població general sobre els riscos per a la salut, en el cas del nivell més baix; a fer tallers de prevenció a les escoles esportives d’estiu, en el nivell de risc moderat; o impulsar mesures per a minimitzar el risc en les activitats d’oci i pública concurrència i evitar les hores de més calor en la realització d’activitats que suposen un esforç físic més intens, en el cas d’alerta màxima, entre moltes altres iniciatives.

En tots els casos, es preveuen accions concretes i individualitzades, dirigides als col·lectius més vulnerables, com el protocol específic per al Servei de Teleassistència, d’informació i seguiment especialitzat davant situacions meteorològiques, que incideix, per exemple, en les habituals telefonades de seguiment que es fan a les persones usuàries; o la tasca del Servei d’Atenció a Urgències Socials i col·laboració en Emergències (SAUS) en col·laboració amb l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil, pel que fa a l’augment de les temperatures i l’exposició a les radiacions solars.