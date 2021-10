L’alcalde de La Nucia adjudica a una empresa d’una exdiputada del PP la construcció d’un centre educatiu

Dolores Peña Villaescusa, exdiputada del PP en les Corts Valencianes, només té una empresa, de la qual és administradora solidària: Servicios Educativos La Nucía SL. La firma ha sigut agraciada amb la concessió demanial per a la construcció i explotació d’un centre educatiu a la Ciutat Esportiva Camilo Cano de la localitat de la Marina.

La sol·licitud de l’empresa de la concessió demanial (l’aprofitament privatiu i temporal d’un bé o un dret de domini públic mantenint-ne la titularitat) en una parcel·la del pla parcial del sector La Serreta de la Nucia ve avalat pel regidor d’Urbanisme, Miguel Ángel Iborra, després d’un informe jurídic del secretari de la corporació. “És una gestió del patrimoni municipal que redunda en el benefici de la població de la Nucia”, diu la proposta d’Urbanisme.

L’administradora de Servicios Educativos La Nucía SL té una llarga trajectòria en el PP d’Alacant. Dona de Pedro Romero, portaveu a l’Ajuntament d’Alacant amb Luís Díaz Alperi d’alcalde, Dolores Peña va ser secretària del grup popular en el consistori. També diputada en les Corts Valencianes. El matrimoni forma part de la família zaplanista del PP valencià; de fet Peña i el seu marit figuren entre els convidats als viatges en iots de luxe, pagats a través d’una empresa suïssa, que s’investiguen en el marc del cas Erial.

La firma Servicios Educativos La Nucía SL es va constituir el 6 de novembre de 2019. Begoña Méndez Torres, administradora solidària de la mercantil va sol·licitar a l’Ajuntament de la Nucia la tramitació de la concessió demanial per a la construcció i explotació d’un centre educatiu a la Ciutat Esportiva Camilo Cano i mesos després de la creació de l’empresa, el 23 de juliol de 2020, l’informe jurídic del consistori va avalar la incoació de l’expedient. Finalment, el 26 d’agost del 2021, la Junta de Govern va adjudicar definitivament l’expedient a l’empresa de l’exdiputat del PP. El 20 de setembre passat es va formalitzar el contracte que regeix la concessió.

El primer edil, vora el banc dels acusats

L’alcalde de la Nucia, Bernabé Cano, està vora el banc dels acusats per un presumpte delicte de suborn i prevaricació pel fet d’haver-se vacunat en la residència de majors privada de la localitat. La jutgessa instructora, tal com ha informat aquest diari, no es creu la versió de Cano i enumera en una interlocutòria recent tots els testimonis, incloent-hi un agent de la Guàrdia Civil, que contradiuen de pla a l’alcalde popular. La polèmica vacunació va forçar el president de la Diputació d’Alacant, Carlos Mazón, a retirar a Cano les competències com a vicepresident de la institució provincial, encara que li va mantindre el càrrec i el sou.

Dolores Peña tan sols manté càrrecs societaris en aquesta empresa, dedicada a activitats educatives i domiciliada en un luxós habitatge d’Alacant. De la seua banda, els altres administradors solidaris figuren en el Registre Mercantil en nombroses empreses del sector educatiu escampades per uns quants punts de la geografia espanyola.

Així doncs, Luis Miguel Rodríguez Zarza, l’altre administrador, també és soci de Servicios Educativos Condomina SL, una firma que va ser adjudicatària d’una concessió administrativa de l’ús privatiu normal d’una parcel·la de domini públic per a la construcció i explotació del centre privat El Valle. La firma va obtindre la concessió el 2005, amb Díaz Alperi d’alcalde d’Alacant.

El col·legi El Valle, del qual Begoña Méndez és directora, va ser rescatat per la Conselleria d’Educació el 2012, quan governava el PP en la Generalitat Valenciana. El centre privat, situat en ple districte de la platja de Sant Joan, va ser el primer que va sol·licitar passar a ser concertat, segons va publicar el diari Información. Luis Miguel Rodríguez Zarza i Begoña Méndez apareixen ara en una firma amb la dona d’un regidor que va donar el vistiplau a la cessió a 50 anys dels 10.000 metres quadrats de sòl públic.

A més de figurar entre els convidats als viatges en iots de luxe d’Eduardo Zaplana, que apareixen amb tot luxe de detalls en el sumari del cas Erial, Dolores Peña ja es va veure embolicada en una altra polèmica quan El País va publicar que en tot just huit mesos havia comprat tres cases a Alacant valorades en dos milions d’euros (un dels habitatges es va pagar íntegrament al comptat). La dona va defensar que no hi havia irregularitats amb un argumentari ben cridaner: “Si hi haguera una cosa fosca no tindria les cases a nom meu, hauria creat societats”, va dir.