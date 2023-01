L’assessor contractat pel líder del PP valencià: “La meua condemna va ser una cacera política del fiscal anticorrupció”

Javier Pérez Trigueros, l’exalcalde de Callosa de Segura condemnat per un delicte de negociacions prohibides a funcionaris públics que el líder del PP valencià ha fitxat d’assessor en la Diputació d’Alacant, ha eixit al pas de les crítiques a la seua contractació del grup socialista en la institució provincial. El nou assessor de Carlos Mazón defensa que la seua condemna va ser una “cacera política” per part del fiscal anticorrupció d’Alacant, Pablo Romero. “Ho afirme així de clar”, assenyala Pérez Trigueros, que lamenta que la seua condemna a tres anys d’inhabilitació, que va esdevindre ferma el 2020, s’haja convertit en una mena de “cadena perpètua”.

“Pablo Romero anava per mi per unes declaracions que vaig fer en contra seua en Radio Orihuela”, sosté l’exalcalde ‘popular’ de Callosa de Segura en referència al fiscal anticorrupció que va pilotar juntament amb Felipe Briones les acusacions del cas Brugal.

A pesar que un informe del Grup de Blanqueig de Capitals de la Policia Nacional ressenyava els indicis de “presumptes lliuraments de diners” al polític ‘popular’ llavors per part de l’empresari Ángel Fenoll, Pérez Trigueros va ser absolt en la peça sobre la contracta de fems del cas Brugal.

El portaveu del grup socialista en la Diputació d’Alacant, Toni Francés, va criticar el recent nomenament de l’ex-primer edil ‘popular’ com un “premi amb un sou públic”. Francés considera “evident” que el nou assessor de Carlos Mazón es dedicarà a “treballar amb vista a la campanya electoral PP i no en el si de la corporació provincial”.

L’exedil de Callosa de Segura entre el 2003 i el 2015 ha passat a poc més de cinc mesos per a les pròximes eleccions autonòmiques i municipals a convertir-se en personal eventual de la institució provincial amb un sou brut superior a 44.000 euros anuals.

Javier Pérez Trigueros va ser condemnat per la titular del Jutjat Penal número 3 d’Oriola (el Baix Segura) a tres anys d’inhabilitació, a més d’una multa, per un delicte de negociacions prohibides a funcionaris públics. La sentència considera provat que la seua empresa Procamper SL va obtindre diverses llicències emeses per l’àrea d’Urbanisme del mateix ajuntament que governava.

L’exalcalde popular no comparteix l’argumentació de la jutgessa. Pérez Trigueros tenia un solar de 187 metres quadrats amb un soci, destinat a edificar-hi huit habitatges mitjançant l’empresa que havia creat amb la seua dona el 2000. “Tenia delegades totes les competències en matèria d’Obres i Urbanisme, incloent-hi la signatura i la concessió de llicències, des del mateix dia en què vaig prendre possessió com a alcalde el 2003”, assegura. La legislatura següent va delegar les competències en un altre edil.

“Tenia 13 regidors de 17”

“La secretària de l’ajuntament em va dir, en tot moment, que jo podia fer una obra com qualsevol ciutadà (complint els meus terminis i pagant les meues taxes) i no tenia perquè demanar cap compatibilitat”, relata l’assessor de la Diputació d’Alacant. “Si haguera sabut que havia de demanar compatibilitat al ple, tenia 13 regidors de 17 i no hauria tingut problema a fer-ho”, afig.

La sentència argumentava que l’alcalde llavors mantenia “la competència originària, i amb això el control de la matèria, en aquest cas, la delegació en matèria d’urbanisme”. La jutgessa sostenia que, pel fet de continuar mantenint el control de la competència, “es mantenia com a titular originari d’aquesta”.

El condemnat es mostra molt crític amb la sentència: “La jutgessa va dir que vaig delegar les competències d’Urbanisme el 2007, perquè sabia que anava a fer l’obra el 2008, tot i que està demostrat que les vaig delegar ja el 2003 i, el 2007, solament les vaig delegar en un altre regidor”, diu Pérez Trigueros.

La sentència considerava que l’alcalde llavors era “plenament conscient de la incompatibilitat” entre tots dos càrrecs (el privat i el públic) i simplement va efectuar el decret de delegació de competències en matèria d’Urbanisme per “evitar la sanció penal”.