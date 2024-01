L’Observatori de la Cultura avala l’etapa del gerent del consorci dels museus valencians cessat per Vox

L’informe anual de l’Observatori de la Cultura que elabora la Fundació Contemporània ha situat el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) de València en el rànquing del millor de la cultura a Espanya el 2023. La classificació, basada en les opinions de 414 membres d’un panell de professionals de la cultura, avala l’etapa de José Luis Pérez Pont al capdavant de la gerència del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, liquidada amb el seu polèmic cessament per part del vicepresident de Vox, l’extorero Vicente Barrera. El panell de professionals, que respon cada any a un qüestionari valorant el millor de l’oferta cultural, també situa l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) en el top ten.

L’IVAM i el CCCC ocupen, respectivament, el seté i el huité lloc, molt per damunt d’altres centres culturals valencians. Per davant es troben el Museu Nacional del Prado –que encapçala la llista–, seguit pel Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia; el Thyssen-Bornemisza; el Festival de Sant Sebastià; el Guggenheim de Bilbao i el Teatre Reial. Completen la selecció dels més destacats del 2023 ARCO i PhotoEspaña, nové i desé lloc.

El rànquing complet, consultat per Europa Press, abasta més d’un centenar d’entitats i projectes culturals amb més presència valenciana, com els diversos CaixaFòrum (lloc 11); Centenari Sorolla (29); el nou Centre d’Art Hortensia Herrero de València, inaugurat fa només uns mesos i que es col·loca en el lloc 42; Museu de Belles Arts de València (51); Palau de les Arts (54); Dansa València (79); Fundació Bancaixa (84) i el Museu d’Art Contemporani d’Alacant (MACA), en el lloc número 94.

Pel que fa a la classificació només de la Comunitat Valenciana, l’IVAM repeteix de nou enguany al capdavant i obté la Insígnies cultural d’aquest territori. El museu que dirigeix Núria Enguita aconsegueix aquest lideratge per projectes com les exposicions ‘Popular’ o ‘Otobong Nkanga’.

En segona posició se situa el Centre del Carme, sota la direcció el 2023 de José Luis Pérez Pont, que va ser destituït el mes de desembre passat. L’informe enalteix igualment la tasca d’aquesta institució cultural en altres apartats i, de fet, encapçala el llistat d’‘Imprescindibles’ en la categoria de centres culturals. També es manté en el grup de projectes exemplars en el seu compromís amb els ODS, pel seu compromís social i amb el desenvolupament sostenible.

Després d’aquests dos museus, el podi del rànquing valencià el completa el Museu de Belles Arts de València. El Palau de les Arts puja fins a col·locar-se en quarta posició, mentre que el nou Centre d’Art Hortensia Herrero s’estrena en cinqué lloc.

A partir d’ací, els segueixen, per aquest ordre: Caixaforum, EACC de Castelló –amb direcció de Carles Ángel Saurí el contracte de la qual no ha sigut renovat–, Bombes Gens –que pròximament transformarà el seu projecte cap a les arts digitals–, MACA, Dansa València, Teatre El Musical, Mostra de València, Cinema Jove, Obert València, Fundació Bancaixa (‘Sorolla a través de la llum’), Teatre Principal de València, Las Cigarreras d’Alacant, Recreo Valencia Art Book Fair, Carme Teatre, Circuit Bucles i L’ETNO, reconegut com a Museu Europeu de l’Any.

Així mateix, el panell valora la qualitat i la innovació de l’oferta cultural de les comunitats autònomes i les ciutats basant-se en la seua programació el 2023. Per autonomies, Madrid, Catalunya, el País Basc, la Comunitat Valenciana i Andalusia tornen a ocupar els cinc primers llocs com les més valorades per la seua programació, en un bloc molt destacat de la resta. En un segon bloc, Galícia, Navarra i Cantàbria són assenyalades per més d’un 10% dels panelistes.

Quant a les ciutats, ocupen els primers llocs Madrid, Barcelona, València –que consolida el tercer lloc aconseguit el 2022–, Bilbao, Màlaga, Sevilla, Sant Sebastià, Santander, Valladolid (guanya un lloc amb la seua millor valoració històrica) i Saragossa.

Novetats

Entre les novetats ressaltades per l’informe en destaquen tres pel nombre de vots obtinguts: la Galeria de les Col·leccions Reials a Madrid, el Centre d’Art Hortensia Herrero a València i la celebració del Centenari Sorolla a València, Madrid i altres llocs.

Els panelistes han assenyalat així mateix les propostes digitals més destacades l’any 2023. Filmin lidera de nou el rànquing, seguit del Museu del Prado (TikTok, visites virtuals), CaixaFòrum+, Fundació Telefònica (Cultura en Digital), RTVE Play, Fundació Juan March (Canal March), Teatre Reial (My Opera Player), Biblioteca Nacional, Sónar+D i Medialab Matadero. Són novetats destacades en aquest rànquing Disseny Hub (Digital impact), Podium Podcast (Las hijas de Felipe) i ‘Sorolla a través de la llum’ (Palau Reial i Fundació Bancaixa)

Finalment, s’ha preguntat als participants per la variació prevista en els pressupostos de la seua organització o activitat professional per al 2024 respecte del tancament de l’any 2023.

A partir de les seues respostes, es conclou que el sector frena el seu creixement fins a un ajustat 1,2%, per davall de la inflació. Aquesta previsió és una mica millor per als panelistes del sector privat (2,6%) que per als del sector públic (0,4%) i els professionals independents (0,6%).