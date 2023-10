L’Oficina de Control de Conflicte d’Interessos va atrapar una alt càrrec valenciana de Vox amb una empresa “incompatible”

El 28 de setembre passat, el conseller d’Agricultura de Vox, José Luis Aguirre, va afirmar en les Corts Valencianes que la seua directora general de Producció Agrícola, provinent d’empreses del sector, ja havia resolt qualsevol problema de possible incompatibilitat. “Cap alt càrrec de la nostra conselleria té o tindrà cap càrrec [en empreses]”, va dir en referència a la directora general de Producció Agrària, Leticia Sanchiz Becquet. No obstant això, no era així.

L’Oficina de Control del Conflicte d’Interessos, l’organisme autonòmic que analitza les declaracions de béns i de renda de consellers i alts càrrecs, va advertir el 4 d’octubre a Leticia Sanchiz que figurava com a administradora de la firma Renting y Desarrollo Agrícola SL, “cosa que és incompatible amb el càrrec”. “Haurà de cessar com a administradora en la mercantil esmentada”, concloïen els tècnics de l’organisme en les seues comunicacions amb la directora general, a què ha tingut accés elDiario.es.

Es tracta d’una “esmena de deficiències formals” de l’Oficina de Control del Conflicte d’Interessos, dependent de Presidència, a les declaracions presentades per la directora general, que mantenia interessos societaris en 31 empreses del sector porcí i de les plantes fotovoltaiques. Tant entitats ecologistes com Compromís van qüestionar la idoneïtat del nomenament d’un alt càrrec amb interessos empresarials en el sector.

El document també dona un termini de dues setmanes, establit per llei, per a esmenar la pretesa incompatibilitat. “Si no s’efectua, hauran d’iniciar-se seguidament les actuacions relatives al procediment sancionador”, afig.

El mateix 4 d’octubre, segons es desprén de les dades del Registre Mercantil, la directora general va cessar com a administradora de l’empresa, dedicada a la producció agrícola i ramadera.

En la seua fitxa en el portal de transparència Gva Oberta, completada el 23 d’octubre passat, l’alt càrrec del bipartit del PP i Vox, presidit per Carlos Mazón, va declarar haver sigut en els dos últims anys directora executiva de dues mercantils familiars (Becsapork SL i División de Administración y Gestión de Empresas SL). Becsapork SL és la firma matriu del grup empresarial familiar, en què la directora general va declarar una participació de 33.491 euros (posseeix el 3,34% de l’accionariat, segons les dades del Registre Mercantil).

En l’apartat de renda del portal de transparència, la directora general va registrar rendiments del treball de 133.615,72 euros i un rendiment de capital mobiliari de 5.693,85 euros.