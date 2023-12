La llibreria de la Universitat de València compleix 20 anys al servei de la docència, la investigació i el desenvolupament cultural

La llibreria de la Universitat de València (UV), al carrer de les Arts Gràfiques, compleix dues dècades. Pels seus aparadors, que donen al carrer del Doctor Moliner, ha passat gran part de la producció universitària de la UV.

Per commemorar l’aniversari, l’espai celebra un acte de portes obertes el pròxim 11 de desembre en què es podrà signar el llibre de l’aniversari i rebre un obsequi per cada compra. La llibreria es va inaugurar l’11 de desembre de 2003 amb l’objectiu de pal·liar l’absència dels llibres universitaris en els punts de venda habituals. Es tracta d’un “projecte pioner”, segons la Universitat de València.

La institució acadèmica celebra les dues dècades de trajectòria de la llibreria amb els objectius de la seua fundació complits. L’espai va nàixer per a ser el punt de referència principal on adquirir el catàleg complet de Publicacions de la Universitat de València i per a assegurar a les autores i els autors un lloc en què les seues obres tingueren disponibilitat i visibilitat.

“Durant tot aquest temps, la Llibreria sempre ha apostat per oferir una gran part de la producció editorial d’universitats i institucions, així com per difondre la seua producció científica, acadèmica, cultural i social”, indica la Universitat de València.

“Actualment”, afig la institució acadèmica, “el model de llibreria especialitzada i de fons continua complint els propòsits per als quals es va crear i continua sent necessària per a continuar donant visibilitat i difusió dels llibres universitaris, i ser un espai útil quant a l’aportació de la tasca de docència, recerca i desenvolupament cultural que la universitat representa”.