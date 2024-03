'Micròpolis' recupera els “somnis de prosperitat” de la societat obrera de la segona meitat del segle XX al Port de Sagunt

Les veus d'homes i dones nascuts entre el 1930 i el 1950 són les protagonistes de l'assaig audiovisual de Vic Pereiró i Sara Esteller, una producció de FreePaella que ha comptat amb el suport en la producció de l'Ajuntament de Sagunt a través de la Regidoria de Memòria Històrica i Democràtica i que es preestrena el proper dissabte 23 de març.

Durant 45 minuts, el documental va recorrent juntament amb els seus protagonistes la memòria dels anys posteriors a la guerra, fins arribar a la dècada dels 80 i l'arribada de la reconversió industrial. La infància, la joventut, l'organització social, el treball i la gran dependència dels ciutadans de la siderúrgica són narrats en primera persona. El franquisme, l'oci, la clandestinitat i la lluita obrera se succeeixen fins a arribar al desenllaç del tancament del forn alt el març del 1984, ara fa 40 anys.

Micròpolis no és un documental a l'ús ja que s'apuntala a la fotografia, sense recórrer a recursos d'imatge en moviment. Plantejat com a assaig audiovisual, fa ús de diferents arxius fotogràfics, des dels personals d'alguns dels seus protagonistes fins als de la Fundació per a la Conservació del Patrimoni. Amb aquest material, sèries fotogràfiques de l'artista visual Vic Pereiró completen els fons utilitzats. Amb Pereiró, la periodista Sara Esteller ha treballat els continguts d'un projecte que recull “els somnis de prosperitat en una societat obrera, conformada pels descendents dels pioners que van arribar al començament del segle”.

Va ser aquest mateix equip el que va realitzar el 1999 un dels primers documentals a recórrer la memòria oral del nucli industrial, Port de Sagunt, temps moderns, 1900-1936, en què també va participar el guionista José Ángel Montiel. Va recollir les vivències de 20 dels primers habitants que van arribar a la recerca de feina en una nova fàbrica que amb el temps es convertiria en una de les siderúrgiques més grans d'Espanya.

La primera passada de Micròpolis serà el dia 23 a les 18.00 hores i a les 19.30 el segon, tots dos a la sala de projecció del Forn Alt Nº2.