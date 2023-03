La negativa del PP perpetua el bloqueig d’organismes consultius fins després de les eleccions

No hi haurà renovació dels òrgans estatutaris fins després de les eleccions. L’última reunió entre els representants de tots els grups parlamentaris en les Corts Valencianes, excepte Vox, s’ha tancat sense un acord per a presentar candidats als set ens amb el mandat caducat. Els partits que conformen el Pacte del Botànic (PSPV, Compromís i Unides Podem), juntament amb Ciutadans, han acusat el PP de bloquejar la negociació constantment fins a fer-la inviable. Els partits recorden que actualment el PP manté el candidat de Vox a la Comunitat Valenciana, Carlos Flores, condemnat per violència psicològica contra la seua ara exparella, com a membre del Consell de Transparència.

En cada reunió els populars han arribat amb una excusa nova, asseguren els representants d’aquestes formacions, que ho consideren una estratègia deliberada. Els vots dels populars són necessaris per a la renovació de pràcticament tots els organismes, que requereixen entre 60 i 66 diputats segons l’entitat –el Botànic en suma 52-, però a més la bancada esquerra plantejava un acord global perquè els conservadors tingueren representació. Fins i tot Ciutadans, a qui el PP està fent una opa hostil en les institucions, ha plantejat cedir en alguns nomenaments perquè els ocuparen els candidats del PP, en un intent a última hora de resoldre l’assumpte, però els populars han declinat l’oferta.

El president del PP i candidat a la Generalitat, Carlos Mazón, ha indicat dilluns que el seu partit “està per la despolitització” dels òrgans, malgrat que té expresidents com a part d’aquests, com Francisco Camps en el Consell Jurídic Consultiu, conseller nat en virtut de l’estatut d’expresidents. Mazón assegura que el seu rebuig es basa en el fet que són propostes d’“última hora, en l’últim ple, amb membres amb carnet” de partit, malgrat que les negociacions van arrancar a la tardor. Dilluns, poques hores abans que acabara el termini previst per la Mesa de les Corts Valencianes, Mazón ha confirmat que no presentaran candidats. “Volem gent professional, independent”, ha insistit.

En altres tertúlies s’assenyala la portaveu de Ciutadans, Mamen Peris, com a causant del bloqueig, atés que dilluns ha manifestat que retirava a tots els seus candidats proposats, frustrant una renovació parcial. “Ciutadans ha estat intentant per tots els mitjans el consens, amb candidats basats en mèrit i capacitat, però ni el PP ni els partits del Botànic volen un acord”, ha apuntat la portaveu. Divendres, en una reunió, la meitat dels diputats taronges van manifestar les seues discrepàncies respecte a la renovació –en una fórmula similar a la que s’ha esdevingut amb la negociació de la llei electoral–, segons va contar Valencia Plaza.

La ruptura implica deixar set organismes en funcions. Són el Consell Jurídic Consultiu, la Sindicatura de Comptes, la Sindicatura de Greuges, el Consell Valencià de Cultura, el Consell de Transparència, el Consell d’Universitats i el Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, que al seu torn elegeix la presidència de la televisió pública.

La portaveu del PSPV, Carmen Martínez, acusa el PP de “segrestar els òrgans consultius per utilitzar-los com a rèdit electoral”. “Mazón representa la pitjor cara de la política tornant al zaplanisme”, ha denunciat, mentre que la portaveu de Compromís, Papi Robles, ha lamentat “veure el PP jugant amb les institucions i permetent que una persona condemnada continue en el Consell de Transparència”; en la mateixa línia que Estefanía Blanes, d’Unides Podem, que ha subratllat que el PP “mai ha tingut voluntat de consens”.

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, també ha censurat la posició dels populars, a qui acusa de “boicotejar” la negociació i seguir la mateixa estratègia que respecte del Consell General del Poder Judicial. “Les renovacions dels òrgans consultius es produeixen quan toca”, ha indicat Puig, que ha recordat que “el PP en el passat ho va fer i ara el que toca és complir allò que diu l’Estatut d’Autonomia i les lleis”, ha defensat. “Desviar-se de la institucionalitat sempre té un mal resultat”, ha advertit el cap del Consell, que apunta la direcció del PP com a problema: “És evident que no hi haurà renovació fins que canvie la direcció del PP”, ha sentenciat.