Només el 12% dels hereus va pagar el 2022 per l’Impost sobre Successions que Mazón ha eliminat

La fal·làcia de l’infern fiscal valencià s’enfonsa quan es revisen les dades. El 2022 només 24.574 persones, a penes un 12% dels hereus, van pagar alguna cosa per l’Impost sobre Successions a la Comunitat Valenciana. La política pràcticament repressiva a què al·ludeixen el PP i Vox a penes va afectar el 0,3% de la població, considerant per “infern” que pagaren més de zero euros. El 2022 el total de contribuents (hereus i legataris) a la Comunitat Valenciana va ascendir a 199.977 persones.

Segons les dades de l’Agència Tributària Valenciana a què ha tingut accés eldiario.es, els valencians van pagar de mitjana 1.534 euros per l’Impost sobre Successions, que el PP i Vox denominen “impost a la mort” i que enguany han bonificat al 99% per a familiars directes. Els drets reconeguts pel tribut eliminat recentment en la comunitat pitjor finançada són de 296 milions d’euros en ingressos, a falta de comprovar els efectes de la reforma esmentada el 2023. És el segon impost que més recapta per a les arques públiques de l’autonomia. El 2022 la recaptació va ser de 306 milions d’euros, segons l’ATV.

Del 12,30% que sí que va haver de pagar a la Hisenda pública, només van pagar més de 5.000 euros un terç, el 3,85% dels hereus totals. Són, en concret, 7.706 persones, que en conjunt van pagar 286 milions d’euros el 2022. És a dir, que el 96% dels que van tributar van pagar entre un i 5.000 euros. La càrrega fiscal del tribut se sosté sobre les rendes més elevades, tenint en compte que estan exempts els primers 100.000 euros per hereu de la base liquidable en cas d’habitatge habitual. El 68% dels hereus que van pagar van abonar menys de 5.000 euros.

Les persones amb herències superiors a 500.000 euros en van ser 1.275 i van heretar, en conjunt, béns valorats en 1.944 milions d’euros, segons les autoliquidacions. Aquestes persones van pagar, en conjunt, 143 milions d’euros, quasi la meitat del recaptat. Entre aquests subjectes hi ha cabals hereditaris de 45 i 50 milions d’euros que corresponen a dos hereus únics. El primer va abonar a la Hisenda pública 1,6 milions d’euros per l’impost; el segon, 1,7 milions. També hi ha béns per valor de 89 milions per a dos hereus i un altre cabal de 45 milions entre altres dos.

Els beneficiaris directes de la reforma fiscal del Govern de Carlos Mazón són els grups I i II de l’impost: els descendents menors de 21 anys –que fins a l’any passat tenien una bonificació del 75%– i els descendents majors de 21 anys, ascendents i cònjuges. Aquests supòsits van sumar el 2022 15.000 hereus, que van rebre béns per valor de 3.571 milions d’euros i van pagar prop de 151 milions d’euros. Amb la reforma actual en vigor, haurien pagat a penes tres milions d’euros en conjunt.