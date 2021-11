El Pacte del Botànic estudia solucions per a compensar la minva de 10 milions en À Punt que afectaria el 50% de la seua producció externa

Els tres partits del Pacte del Botànic es mostren partidaris de compensar la minva de 10 milions d’euros que patirà À Punt a conseqüència de l’increment de l’IVA i que no han tingut en compte els pressupostos autonòmics, que fins i tot preveuen una retallada addicional de dos milions, cosa que en la pràctica suposa una retallada de 12 milions que implicarà una reducció del 50% de la programació externa de l’ens.

Tal com ha informat elDiario.es, aquesta situació abocaria la radiotelevisió publica valenciana a cobrir una part important de la graella amb continguts enllandats com ara redifusions o pel·lícules, amb la deterioració de la qualitat que comportarà, en detriment de documentals, animació, programes d’entreteniment i sobretot sèries de ficció com a L’Alqueria Blanca, la producció de la qual amb vista a l’any que ve any està en aquests moments paralitzada.

El vicepresident de Productors Audiovisuals Valencians (PAV), Ximo Pérez, va afirmar: “Les conseqüències seran devastadores per al nostre sector, productores, tècnics, empreses de serveis, guionistes, actors, actrius”. I va alertar que centenars de persones “podrien perdre de manera directa el seu lloc de treball”.

Després de reunir-se dimecres les principals associacions del sector, van acordar iniciar la setmana que ve una ronda de reunions amb el president del Govern valencià, Ximo Puig, i amb els diferents grups polítics per explicar-los el problema i la importància d’elevar l’aportació a l’ens com a mínim al 0,3% del pressupost autonòmic, tal com estableix la llei de creació de la radiotelevisió pública valenciana. Si no s’atenen les seues reivindicacions, estudiarien mobilitzacions.

Sobre aquest tema, fonts del grup socialista de les Corts han confirmat a aquest diari que ja està analitzant-se la fórmula per a compensar l’increment de l’IVA. També des de Compromís, el portaveu Fran Ferri ha assegurat que tractaran de solucionar-lo i ha llançat un missatge de calma en recordar que es poden presentar esmenes als pressupostos fins al 30 de novembre. A més, ha recordat que el PSPV ja es va comprometre en el seu moment a solucionar el problema i fins i tot a elevar el pressupost d’À Punt fins al mínim del 0,3%.

De la seua banda, la portaveu adjunta del grup Unides Podem-Esquerra Unida ha comentat: “Ens preocupa el pressupost d’À Punt per al 2022, perquè creiem que és insuficient; fa anys que reivindiquem que vaja incrementant-se progressivament, però enguany s’ha congelat i, per tant, està per davall del percentatge mínim que marca la llei (mínim 0,3 i màxim 0,6% del pressupost)”.

A més, ha afegit que “el pressupost hauria de tindre en compte la pujada del 2% dels salaris de les i els treballadors per equiparar-los als de la resta dels treballadors del sector públic valencià”.

Per tant, Blanes ha afirmat que cal pressupostar una partida específica per compensar l’IVA que reclama Hisenda (que requeriria pressupostar aproximadament 10 milions d’euros més per a l’exercici 2022): “Creiem que aquestes quantitats no poden eixir del pressupost actual de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), perquè podria fer insostenible el servei i afectar de manera significativa el contracte programa que en aquests moments està elaborant-se, així com la plantilla estructural de l’ens i el sector audiovisual, perquè podria fer minvar la capacitat de despesa per a oferir nova programació de continguts de ficció, entreteniment, doblatge o subtitulació”.

La portaveu adjunta d’Unides Podem-Esquerra Unida ha informat que estan pendents “d’una reunió per a tractar totes aquestes qüestions amb la Conselleria d’Hisenda amb l’objectiu de buscar solucions i, a més, estem valorant la possibilitat de presentar esmenes als pressupostos del 2022 per garantir una eixida a la televisió de totes les valencianes”.

Segons la llei de creació d’À Punt, la Generalitat Valenciana hauria d’aportar entre el 0,3% i el 0,6% del pressupost autonòmic a la cadena pública. Això representaria entre 84 i 168 milions d’euros, però, segons els comptes autonòmics presentats fa poc, s’estableix una partida per al 2022 de 67 milions. És a dir, 17 milions menys del que caldria per a complir el mínim que marca la llei i un 1,65% menys de la partida anterior.

Amb aquests 67 milions es veu reduït el pressupost en 2 milions respecte de la partida destinada per al 2021 i, d’altra banda, no es compensen els 10 milions corresponents a l’IVA. Tot això representa un total de 12 milions d’euros menys respecte dels pressupostos del 2021.