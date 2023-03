El Pacte del Botànic salva la renovació de la presidència del Consell Rector d’À Punt en l’últim ple

Els partits que conformen el Pacte del Botànic pretenen salvar la renovació de la presidència del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació in extremis. El PSPV, Compromís i Unides Podem han aconseguit en la Junta de Portaveus convocar fins a tres plens consecutius dijous que ve per poder nomenar el president, proposat pel Consell de l’Audiovisual i elegit en la comissió parlamentària de Radiotelevisió Valenciana.

Els grups del Botànic van pactar amb Ciutadans triar Miquel Francés, professor de comunicació audiovisual de la Universitat de València, com a president de l’òrgan administratiu, després de ser un dels seleccionats per l’ens que vetla pel sistema audiovisual valencià. La ruptura de l’acord per a la renovació dels organismes consultius abocava Francés a quedar en l’aire fins a la consecució de noves majories, després de la negativa del PP i la desbandada de Ciutadans a negociar la resta dels noms, però finalment ha prevalgut el criteri d’Unides Podem per a aprovar el nomenament.

La norma que regeix el funcionament d’À Punt estableix que per a triar a un president, que serà examinat en primer lloc pel Consell de l’Audiovisual, es requereix una majoria de dos terços de la cambra (66 diputats). Aquesta majoria requereix la suma dels tres grups del Botànic i almenys un grup de l’oposició, impossible després de la ruptura de les negociacions. No obstant això, per evitar situacions d’interinitat perpètua, s’estableix una segona votació en què són prou dos terços (60 diputats), per a la qual es necessitarien, amb la composició habitual, huit parlamentaris de l’oposició –com els que va comprometre Ciutadans– i una tercera amb què es marca una majoria absoluta, que ja tenen els grups de govern. Així doncs, en funció de la voluntat dels diputats taronges, podria aprovar-se en segona o tercera convocatòria la presidència de l’organisme.

“No podem defugir la nostra responsabilitat”, ha reclamat Estefanía Blanes, portaveu adjunta de Unides Podem i presidenta de la Comissió d’RTVV. Blanes ja fa mesos que tracta de mobilitzar la resta dels grups per renovar aquest organisme, amb la presidència vacant des de fa dos anys –que ha exercit Mar Iglesias com a vicepresidenta de manera provisional–, i quatre consellers pendents de renovació (dos a proposta de les Corts i dos del Consell Audiovisual, que va plantejar els seus noms el novembre). També quedava pendent ratificar el director general, Alfred Costa, ja proposat per l’organisme rector. Després de la compareixença d’Alfred Costa, Miquel Francés i els consellers proposats en la comissió parlamentària a principis de març, només quedaran pendents els dos consellers que corresponen al parlament per renovar.