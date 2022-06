Aitana Mas, una enginyera amb experiència a negociar pressupostos i sintonia amb Mónica Oltra

Compromís aposta per un lideratge de continuïtat i equilibri amb les seues famílies polítiques i tria la seua portaveu adjunta en les Corts Valencianes, Aitana Mas, per al seu càrrec més rellevant en el Govern valencià. La diputada per la circumscripció d’Alacant serà vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, titular d’Igualtat i Polítiques Inclusives i portaveu de l’executiu autonòmic després de la marxa de Mónica Oltra.

Mas (Crevillent, 1990) és enginyera d’obres públiques i enginyera civil. Va arrancar la seua carrera política com a regidora i portaveu de Compromís en el seu municipi natal als 20 anys i és des de febrer portaveu d’Iniciativa, la branca de la coalició en què milita Oltra. La parlamentària, que ha rebut el suport dels quatre representants de les forces que componen Compromís, és una de les persones de confiança d’Oltra i va encapçalar una candidatura conjunta amb Alberto Ibáñez per al partit ecofeminista. La renovació generacional que va formar el tàndem polític l’ha perfilada com a successora natural d’Oltra i l’han avalada els seus companys de coalició dimecres.

La diputada autonòmica va formar part del Govern valencià la legislatura passada com a directora general de Transparència i Participació, en el departament que dirigia Manuel Alcaraz. La creació d’aquesta conselleria va ser una de les condicions de Compromís per a subscriure l’Acord del Botànic el 2015 i és on van començar a remoure’s els expedients de la corrupció del PP o els decrets de Transparència i Bon Govern.

Després de bregar amb un departament de nova creació, amb pocs recursos i qüestionat des de l’oposició, va passar a les Corts Valencianes, elegida en els comicis del 2019. Des de llavors, juntament amb l’exportaveu Fran Ferri, es va centrar en els temes econòmics del grup parlamentari. Mas ha negociat tots els pressupostos del Govern de coalició des del 2019 i forma part de la comissió per a la reforma del model de finançament autonòmic, dues qüestions centrals en l’executiu del Botànic. Compromís tria per al seu paper central en el Consell una de les diputades més ben valorades en el seu grup, amb experiència en les negociacions complexes, clau en l’últim any abans de la convocatòria electoral.