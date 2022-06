La Conselleria de Justícia planteja una reforma de la llei de carreteres per a multar els demandants de prostitució

La Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública ha demanat a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, totes dues de titularitat socialista en el Govern del Pacte del Botànic, que pose en marxa la modificació d’uns quants articles de la Llei de carreteres de la Comunitat Valenciana del 1991 per incloure-hi com a sanció la demanda i el consum de prostitució.

La titular de Justícia, Gabriela Bravo, ha comunicat la petició dilluns en una sessió sobre polítiques feministes per l’abolició de la prostitució, organitzada per la Regidoria de Protecció Ciutadana de l’Ajuntament de València, en què han participat diverses expertes com l’escriptora Rosa Cobo, la jutgessa Lara Esteve o l’activista Amelia Tiganus, supervivent de tràfic. La proposta legislativa es planteja per poder sancionar fins amb 15.000 euros “els puters i els proxenetes” que fomenten la pràctica de la prostitució en les vies de titularitat autonòmica.

Bravo, que des de fa mesos enarbora la bandera abolicionista en l’executiu autonòmic, ha considerat necessari, “en coordinació amb les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, poder establir tolerància zero davant la prostitució”, també en les carreteres. La proposta sol·licita la inclusió d’un nou article al final del Títol VIII de la normativa autonòmica sobre carreteres en què es prohibisca “l’ocupació temporal de les zones de domini públic, de protecció i de reserva per a fer-hi usos i activitats relacionades amb la prestació de serveis de naturalesa sexual”. Així mateix, se sol·licita establir “un procediment d’actuació de suport i protecció a les persones que facen usos i activitats relacionades amb la prestació de serveis de naturalesa sexual”.

La titular de Justícia defensa que el model no supose sancions directes per a les dones prostituïdes i detalla en la normativa que “en cap cas puguen ser sancionades”. Segons la redacció de la proposta, seran multades les persones implicades a “sol·licitar, negociar o acceptar, directament o indirectament, serveis sexuals retribuïts en els espais subjectes a aquesta llei, segons el que es disposa en l’article 2”, i matisa: “En cap cas les conductes detallades en aquests articles seran motiu de sanció per a les dones en situació de prostitució o víctimes d’explotació sexual”.