El PP s’oblida de la reforma del finançament en la seua convenció en l’autonomia pitjor finançada

Era un dels temes que s’havia colat en l’agenda política de les últimes setmanes. Una fotografia del president d’Andalusia amb el seu homòleg valencià a Sevilla, una taula de dirigents autonòmics en A Toxa dos dies abans, una sèrie d’acords entre els líders de les comunitats autònomes de diferent color polític. Però en el tancament de la convenció nacional del PP en el territori més agreujat pel problema no va haver-hi espai per a tractar la reforma del sistema de finançament autonòmic, en plena negociació entre Hisenda i les comunitats.

Durant les intervencions i en els rogles amb la premsa, a penes un parell de dirigents van esmentar la falta de recursos de les comunitats autònomes infrafinançades, amb la valenciana al capdavant en escassetat i Múrcia i Andalusia, ja de color blau en els seus governs, com a companyes de trajecte. Mentre que la baixada d’impostos ha omplit les intervencions d’alcaldes, presidents provincials i autonòmics, la reforma del model de repartiment de recursos de l’Estat va ser ignorada pel principal partit de l’oposició.

Va ser el president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, qui va encetar lleugerament el meló de la qüestió financera. L’amfitrió del fòrum en A Toxa, on va coincidir en algunes posicions amb Ximo Puig, Emiliano García Page i Alfonso Fernández Mañueco, va criticar la reforma del model que va plantejar el PSOE en la dècada passada i que està caduc des del 2014. Com si pronosticara l’esdevenir de la convenció, Feijóo va apuntar: “De finançament no parlarem, perquè tots hi estem d’acord”. El dirigent gallec va recordar que el Govern de José María Aznar, amb majoria absoluta, va aprovar un model sense conflictes i va considerar que el problema és “un sistema que va aprovar el PSOE amb el tripartit català”. Feijóo, que defensa un model de repartiment de recursos contrari al que es planteja des de la Comunitat Valenciana o Andalusia, on advoquen per fer prevaldre el pes la població ajustada en els territoris, va assenyalar que “València i Múrcia necessiten més diners”.

El dirigent que més temps va dedicar a la reivindicació va ser el valencià Carlos Mazón. En el seu breu torn en l’última taula del programa, ben entrades les set de la vesprada, va aprofitar per a enunciar davant Pablo Casado: “La meua terra està farta d’esperar”. “El finançament serà una batalla complicada. Però no és esgrima entre presidents autonòmics”, va expressar el dirigent, també president de la Diputació d’Alacant, una província especialment castigada en el repartiment de fons de l’Estat.

El finançament autonòmic, va continuar Mazón, “són places per a persones majors, col·legis, instituts”. “Ens hem cansat de ser els últims”, va insistir, i imitant el discurs del president valencià Ximo Puig, va apuntar que l’autonomia “no vol véncer ningú”. No obstant això, va apuntar que “ens hem cansat de ser els vençuts davant Puig, que està mut, i Sánchez, que ens menysté”.

L’aspirant a presidir la Generalitat Valenciana, que està en un to perpetu de campanya electoral, va indicar que les seues prioritats són el transvasament Tajo-Segura, el finançament i les infraestructures com la Rodalia són clau per a la Comunitat Valenciana. “Sé que assumeixes aquests tres compromisos amb la Comunitat Valenciana”, va interpel·lar Casado.