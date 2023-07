La posició de Carlos Mazón sobre Vox: de “línia roja” en públic a “llepar-li-la” en ‘petit comité’ i pactar per governar

La posició del líder del PP valencià, Carlos Mazón, sobre el seu actual soci de govern, Vox, ha variat en els últims mesos. O en funció de l’àmbit on l’expressara. El dirigent serà investit dijous president de la Generalitat Valenciana amb els vots de Vox, que entrarà a formar part del Govern valencià amb una vicepresidència competent en cultura i dues conselleries; una formació què el popular menyspreava en públic, però l’aliança amb la qual preveia en privat.

En una conversa revelada per elDiario.es, que es va produir sis mesos abans de les eleccions, Mazón apuntava durant una trobada en petit comité amb dirigents del PP la seua predisposició a pactar amb Vox. En la xarrada, on expressa les seues previsions electorals a la província d’Alacant, Mazón exposa: “En el pitjor dels casos, hauríem de llepar-li-la a un de Vox, que venen ací a tocar els collons”. El quasi president de la Generalitat Valenciana ha apuntat dimecres que es tracta d’“una conversa entre amics” i atribueix la seua publicació a la “campanya electoral”.

Mazón va passar la campanya electoral de les autonòmiques menyspreant els acords amb la formació d’ultradreta. En les entrevistes assenyalava amb seguretat la seua intenció de governar en solitari i eludia parlar de pactes amb el partit de Santiago Abascal. En una entrevista amb El Confidencial va arribar a dir: “La meua línia roja és governar en solitari”, preguntat reiteradament per un acord amb Vox per a aconseguir la majoria, com apuntaven els sondejos.

Passades les eleccions, el líder del PP va insistir a parlar amb totes les forces polítiques i els seus negociadors van evitar pronunciar-se sobre la possibilitat d’un acord. Va deixar Vox per al final, al qual va arribar amb la negativa del PSPV i Compromís de facilitar la seua investidura. El PP va continuar negant un acord amb la formació que encapçalava Carlos Flores, que va ser assenyalat per la direcció nacional de Gènova com una altra línia roja.

Així va passar fins que va arribar el 13 de juny, dues setmanes després de les eleccions municipals i autonòmiques. De la primera reunió pública entre els negociadors de PP i Vox Carlos Mazón va eixir amb un acord de cinc línies que el feia president de la Generalitat Valenciana. Vox tindria la presidència de les Corts Valencianes –que encapçala Llanos Massó– i participació en el Consell, que es concretaria un parell de dies després. La reunió va durar menys de tres hores.

Totes dues formacions van subscriure un document de 50 punts que assumeix el programa electoral de Vox. L’acord inclou una llei de famílies amb mesures per a impulsar la natalitat, la derogació de les lleis de memòria històrica, substitueix violència de gènere per “violència intrafamiliar” i posa el focus en l’ocupació il·legal d’habitatges i la immigració. Seran els eixos del Govern que començarà a constituir-se dilluns, després del ple de presa de possessió.