La propietat de l’hotel Sidi Saler porta al jutjat la denegació de llicències per evitar la pèrdua de la concessió

Els fons d’inversió Divarian Propiedad SA i Coral Homes SL no donen per perdut l’hotel Sidi Saler, situat al Parc Natural de l’Albufera, que ja està quasi dotze anys tancat i cinc paralitzat des que va obtindre la renovació de la concessió per a ús hoteler per un termini de 30 anys, prorrogable a 30 més, atorgada pel Ministeri de Transició Ecològica (Miteco).

L’immoble es va construir el 1970 sobre terrenys privats. El 2007 es va aprovar la partió que va incorporar els terrenys a domini públic maritimoterrestre. El mes de gener passat, l’Ajuntament va denegar la llicència d’obres i la llicència ambiental sol·licitada per la propietat del complex per estar fora d’ordenació substantiva, per la qual cosa la Demarcació de Costes ha de pronunciar-se sobre la pròrroga de la concessió sol·licitada temps arrere pels fons esmentats.

No obstant això, segons ha confirmat el Diario.es, les empreses han recorregut contra la denegació de llicències davant la secció cinquena contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), un recurs que han remés al Miteco per advertir-los que l’assumpte està judicialitzat abans que prenguen una decisió sobre la caducitat de la concessió, sense la qual l’edifici estaria abocat a la demolició.

Fonts del Miteco han informat aquest diari que “els titulars de la concessió han enviat més informació relativa als recursos judicials en marxa contra les decisions de l’Ajuntament”, per la qual cosa, “una vegada analitzats, es prendrà una decisió per part del ministeri”.

Amb tot, en l’Ajuntament hi ha confiança plena en la legalitat del procés i no tenen por d’una possible revocació de la denegació de les llicències, ja que l’activitat de l’hotel està enclavada al Parc Natural, apegada a la platja i, atesa la legislació urbanística actual, està fora d’ordenació substantiva. Per tant, no es pot atorgar la llicència d’obres.

Tots els informes municipals emesos en els últims anys sobre l’hotel subratllen que l’activitat està fora d’ordenació substantiva i només poden fer-se tasques de manteniment i conservació de l’edifici. A més, l’hotel xocaria amb el Pla d’Ordenació de Recursos Naturals (PORN) del Parc Natural de l’Albufera i la seua ubicació sobre domini públic maritimoterrestre.

Els amos de l’hotel, no obstant això, al·leguen que l’edifici està fora d’ordenació en diferit, una qualificació que sí que li permetria dur a terme intervencions de reforma en l’edifici

Catalá, favorable a mantindre l’edifici

Davant la impossibilitat legal de reobrir l’hotel, l’equip de Govern d’esquerres de l’Ajuntament, amb Joan Ribó al capdavant, sempre s’ha manifestat favorable a demolir l’edifici amb l’objectiu de restaurar el cordó dunar de la platja del Saler.

La que serà alcaldessa de València arran de les eleccions del 28 de maig, la popular María José Catalá, es va mostrar crítica en el seu moment amb aquesta opció i va advocar, no obstant això, per “un projecte diferent, social, parlat i consensuat amb els veïns per a recuperar un espai simbòlic per als valencians”. En aquest sentit, des de l’associació de veïns La Devesa-Saler sempre han reivindicat la conversió de l’edifici en una residència per a persones majors.

Amb tot, la denegació de llicències aprovada per l’executiu municipal ixent, avalada per informes tècnics, difícilment tindrà marxa arrere, llevat que la justícia done la raó a la propietat. Si no és així, la cosa més probable és que el Miteco caduque definitivament la concessió, amb la qual cosa no hi hauria molta més alternativa que l’enderrocament.