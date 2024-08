El PSPV critica que el PP ha començat a privatitzar la gestió de l’habitatge públic a València: “No beneficia les famílies”

La regidora del grup municipal socialista en l’Ajuntament de València Nuria Llopis ha exigit dimarts a l’equip de govern que rectifique el canvi de requisits d’accés als habitatges públics de lloguer assequible, perquè només beneficia els promotors i no les famílies.

Segons ha denunciat Llopis, el PP i l’alcaldessa, María José Catalá, “han començat a privatitzar la gestió de l’habitatge públic a València, cedint-la als promotors, i per això augmenten el límit màxim de renda per a accedir a un habitatge públic de lloguer assequible, per a fer-la més rendible, ja que, a més ingressos dels inquilins, més rendibilitat dels lloguers per als promotors”.

Els socialistes han criticat el canvi en els requisits per a accedir a un habitatge públic de l’Ajuntament de València, en augmentar el límit de renda màxima i “deixar de prioritzar les persones que tenen menys ingressos, establint quotes per trams de renda”.

“Exigim a Catalá que rectifique aquesta agenda ultra que exclou les persones vulnerables i que governe per a tots i per a totes, perquè oblida que l’habitatge públic és un dret i el converteix en un negoci”, ha assenyalat el PSPV, que ha exigit a l’equip de govern que “mantinga el límit màxim exigible que ja hi havia per a protegir les famílies més vulnerables”.

Segons el PSPV, el Partit Popular ha augmentat els ingressos màxims del 3,5 a 4,5 vegades l’Iprem, al·legant que aquesta franja de renda estava “desatesa”.

“Aquest govern municipal no sap gestionar habitatge públic, ja que ni tan sols coneix les eines que té a la seua disposició. Aumsa disposa d’habitatge assequible per a aquest perfil de famílies, ja que el límit d’ingressos que exigeix l’empresa pública està en 4,5 vegades l’Iprem. Els habitatges que gestiona l’Ajuntament per als quals s’aplica aquesta nova normativa sempre s’han considerat habitatge social, per a perfils de famílies més desfavorides”, ha detallat.

No obstant això, ha afegit que, amb aquest canvi, el PP “obliga a competir les famílies més vulnerables amb rendes més altes per a aconseguir un habitatge municipal”. Segons Llopis, la llista d’espera d’habitatges socials de l’Ajuntament supera les 1.840 famílies, i amb aquest canvi, “l’única cosa que aconsegueix el PP és que rendes més altes entren a engrossir aquesta llista, reduint les possibilitats de les més baixes d’obtindre un habitatge, pel fet d’establir contingents”.

Per tant, sosté que “no hi ha cap benefici per als demandants d’habitatge” i creu que “no és casualitat que, ara que el PP ha començat a privatitzar la gestió de l’habitatge públic, cedint-lo als promotors mitjançant permutes i drets de superfície, s’augmente el límit de renda màxima exigible als inquilins”. “A més ingressos dels inquilins, més rendibilitat dels lloguers, ja que no és recomanable que el lloguer supere el 30% dels ingressos familiars mensuals”, ha exposat.

No obstant això, el regidor d’Urbanisme i Habitatge, Juan Giner, ha respost a Llopis que els dirigents del PSPV “en cadascuna de les seues declaracions relacionades amb l’habitatge demostren el gran desconeixement que tenen sobre aquests temes, la qual cosa, sens dubte, ens aclareix les raons per les quals van ser incapaços de posar en marxa una sola mesura que afrontara el problema de la situació de l’habitatge en l’actualitat”.

El PP ho nega

“És fals, i el PSPV ho sap, que l’Ajuntament de València haja privatitzat la gestió de l’habitatge públic i l’haja cedit als promotors i que haja augmentat la renda per a accedir a un habitatge públic per a fer-lo més rendible i que es beneficie els promotors”, ha manifestat.

En aquesta línia, ha afegit que l’habitatge de protecció pública està regulat per un decret de la Generalitat Valenciana en què estableix les característiques, els preus de lloguer i de venda que han d’establir promotors i “és una competència autonòmica que des de l’Ajuntament no podem modificar”.

“L’Ajuntament sí que ha modificat els criteris per a l’adjudicació dels habitatges de protecció pública en règim de lloguer assequible amb la finalitat que més famílies puguen accedir als HPP”, ha sostingut, i ha afegit que, davant l’evolució dels preus dels lloguers de l’habitatge, l’Ajuntament ha considerat necessari “flexibilitzar” els criteris per a adjudicar els HPP “a fi arribar a sectors i famílies més amplis de la societat i que més famílies se’n puguen beneficiar”.

Així doncs, ha insistit que es tracta de l’adjudicació dels habitatges de protecció pública “que són propietat de l’Ajuntament; en cap cas es regula o s’actua sobre l’HVP de promoció privada. I això el PSPV ho sap i és menyspreable mentir, distorsionar la realitat i embolicar amb declaracions malintencionades en un tema tan preocupant com és l’accés a l’habitatge”, ha finalitzat.