La rectora de la Universitat de València reclama més finançament: “Ha passat el temps de les retallades en educació”

Ni togues, ni lliçó magistral, ni multituds en el paranimf. El protocol sanitari s’ha engolit el protocol acadèmic en l’acte d’obertura de curs de la Universitat de València, celebrat divendres en el claustre de la Nau, primera seu de la institució. En lloc d’una classe magistral sota la mirada dels rectors, els discursos de les autoritats s’han escoltat a l’aire lliure, sota la figura de Lluís Vives. Les mesures de seguretat per la COVID-19 han estat presents en un acte atípic, com són totes les celebracions des que va arribar el coronavirus.

Els representants de la Universitat han reclamat a la Generalitat Valenciana, amb diversos representants com el president entre els assistents, més finançament per a cobrir necessitats de personal. La rectora, Mavi Mestre, ha recordat al Consell el compromís d’un pla de finançament, davant la presència d’altres rectors com el de la Universitat Politècnica de València o la rectora de la Jaume I de Castelló. “La nostra ciutadania universitària entén la dificultat dels comptes de la Generalitat, comparteix la demanda d’un finançament just de la Comunitat Valenciana, però alhora, amb la fermesa de la responsabilitat en la gestió dels recursos públics, amb els resultats de la seua tasca a la mà, demanem, només, allò que se’ls ha promés: un finançament just i suficient per a continuar sent un servei públic essencial”, ha expressat la rectora.

“Ha passat el temps de la crisi desencadenada el 2008. Han canviat els governs. Ha passat el temps de les retallades en educació, però no hem recuperat els nivells de finançament universitari previs a la crisi, tot i les promeses del govern de la Generalitat anterior i actual”, expressava amb contundència la rectora.

Mestre ha remarcat les principals mesures polítiques adaptades al llarg del segon quadrimestre del curs passat com a conseqüència de la crisi per la pandèmia de la COVID-19 i ha repassat el pla perquè aquest curs es desenvolupe amb la màxima presencialitat possible, especialment per als alumnes del primer curs, l’any del qual sol marcar l’experiència universitària. La rectora ha posat en valor els “excel·lents” resultats assolits per l’estudiantat en el segon quadrimestre amb relació al mateix quadrimestre de l’anterior any i ha afirmat que els resultats de l’avaluació del professorat en aquest període “ens permeten asseverar que, en termes globals, l’estudiantat no ha percebut pitjor que altres cursos la situació de la docència en termes d’avaluació, de participació i atenció del professorat i dels materials de què ha disposat”, ha conclòs.

Les mesures de seguretat, com la limitació de l’aforament, distància entre seients, màscares i gel hidroalcohòlic abundant no han impedit a la comunitat universitària assistir a l’acte i escoltar l’himne acadèmic.