Recuperades obres editades en 1784 de gran valor històric que van ser sostretes de la Biblioteca Històrica de la Universitat de València

El Grup de Patrimoni Històric de la Unitat de la Policia Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana ha recuperat vint llibres sostrets de la Biblioteca Històrica de la Universitat de València. El grup va ser informat pels responsables de la Biblioteca de la Universitat sobre la desaparició d’aquests exemplars, alguns d’aquests, de gran valor històric i patrimonial que van ser editats entre 1784 i 1945.

Després de diverses investigacions, el Grup de Patrimoni va tindre coneixement que el lot sostret comptava amb obres de gran rellevància històrica, com les pertanyents al dramaturg i escriptor espanyol Manuel Lassala. Durant les perquisicions es va identificar una persona que intentava comercialitzar aquestes obres per un valor de 2.000 euros. Fins ara, s’ha procedit a la detenció de dos individus per un presumpte delicte d’encobriment.

Els vint llibres recuperats ja han sigut lliurats a la cap de Servei de Biblioteques i Documentació de la Universitat de València, després de corroborar-se que tots els exemplars confiscats pertanyien als fons de la Biblioteca Històrica de la institució universitària.

La investigació continua oberta i ha sigut posada en coneixement del Jutjat d’Instrucció de Guàrdia de València.