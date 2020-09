Un responsable COVID per facultat, màscara obligatòria i separació a les aules marquen el curs universitari

La màscara serà obligatòria a les aules i en els espais comuns de la universitat, on els alumnes hauran de mantindre una distància d’1,5 metres mentre es desenvolupen les classes. És la principal modificació del protocol acordat entre el Ministeri d’Universitats, la conselleria homònima i els representants dels rectors en la reunió per a preparar l’inici del curs acadèmic celebrada dimarts.

Per mandat del Ministeri de Sanitat, les universitats hauran de tindre un responsable o coordinador de COVID, encarregat que es complisquen els plans de contingència i prevenció que cada centre haurà d’elaborar i de ser el llaç de comunicació amb Sanitat. Haurà d’haver-hi un coordinador per cada facultat o centre universitari.

Ni el ministeri, ni la conselleria, ni els rectors s’han plantejat durant l’estiu una tornada a les aules universitàries amb presencialitat plena. La consellera Carolina Pascual defensa el màxim de classes presencials, encara que el seu departament és conscient que no tornarà a fer-se de la mateixa manera que en cursos anteriors. El protocol consensuat amb els centres públics preveu que la cabuda de les aules s’ocupe al 50% i l’alumnat conega amb previsió qui podrà assistir a les classes i qui seguirà la docència en línia.

Els seients a ocupar es disposaran a portell, és a dir, amb un seient buit de separació entre les persones d’una mateixa fila i un seient buit en les files anterior i 3 posterior del seient ocupat. Si en algun moment se sobrepassa l’aforament del 50%, s’ocuparan de manera preferent els seients al costat dels corredors. En cap cas l’aforament sobrepassarà el 75% de la capacitat d’ocupació habitual.

El protocol segueix un sistema similar al dels grups bambolla d’altres nivells educatius, que busca que, en la mesura que siga possible, els grups d’estudiants romanguen a la seua aula de referència, i que canvien el mínim. “L’organització en grups estables possibilita el rastreig de contactes en cas de contagi. Si es comparteix l’ús d’una aula, amb un grup durant el matí i un altre grup durant la vesprada, entre tots dos grups es disposarà del temps necessari per a neteja, desinfecció i ventilació de les aules. Per a això pot ser necessari escalonar l’horari de les diferents aules”, indica el document.

El protocol recomana que cada centre tinga uns quants espais reservats per a aïllar les persones que presenten símptomes compatibles amb la malaltia, en cas que es presenten durant la jornada. Com en la resta dels àmbits, és recomanable no abandonar el domicili si la persona té símptomes compatibles amb el Sars-CoV-19. “Si una persona presenta símptomes lleus compatibles amb la COVID-19 durant la seua estada en les instal·lacions universitàries, haurà de comunicar-ho al professor si està en una aula o al servei de prevenció, després de la qual cosa podrà abandonar el recinte universitari i contactar de manera immediata amb el seu centre de salut. En cas necessari, com la presència en la persona de diversos símptomes que puguen evidenciar la consideració de cas sospitós, se la traslladarà a una sala o espai habilitat prèviament on es procedirà a l’aïllament voluntari i en què romandrà proveïda de màscara quirúrgica fins que reba l’assistència i les recomanacions dels serveis sanitaris. Aquesta sala tindrà una ventilació adequada i una paperera de pedal amb bossa per a rebutjar-hi la màscara i els mocadors d’un sol ús”.

Pascual ha destacat que estan estudiant-se “totes les eines tecnològiques que podem utilitzar a l’hora de fer aqueix rastreig, veure com s’ha de fer seguiment per a contindre el contagi, en cas que siga detectat algun positiu”. Les universitats tenen al seu abast fons procedents de la Unió Europea en matèria educativa, els anomenats ‘coronabons’, que els permetran obtindre finançament per a les despeses extraordinàries derivades de la pandèmia. Sobre les pràctiques curriculars, els centres expliquen que estan subjectes a l’oferta que facen les empreses o les entitats, encara que esperen que es desenvolupen amb normalitat dins de les mesures de seguretat.

L’alumnat demana a la direcció dels centres educatius que comunique amb la màxima brevetat possible els protocols específics adoptats en cada centre. Als estudiants, com va reflectir un portaveu en els informatius d’À Punt Mèdia, els preocupa el desenvolupament de les pràctiques curriculars –que són matèria obligatòria–, els plans Erasmus i la presencialitat a les aules.