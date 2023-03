Una targeta amb 90 euros per a gastar en qualsevol mercat: així funciona el bo valencià per a la cistella de la compra

La Generalitat Valenciana i les empreses de la distribució d’alimentació han arribat a un acord per a abaratir la cistella de la compra a famílies vulnerables a través d’un bo comercial. El president valencià, Ximo Puig, ha escenificat dimarts el compromís amb els representants dels supermercats i de les associacions de petit comerç, en què l’executiu autonòmic preveu invertir 48,4 milions d’euros.

L’acord implica facilitar a les persones amb rendes baixes –ingressos inferiors a 21.000 euros– una targeta prepagament, amb forma de targeta bancària, per a la compra d’aliments, en l’establiment que la persona preferisca, per un import de 90 euros. La mesura s’empara en les ajudes d’emergència per a frenar l’impacte de la inflació. “Davant la situació propiciada per la guerra criminal iniciada per Putin es podia optar pel campe qui puga o per multiplicar l’acció pública basada en la justícia social i treballar per la majoria, i hem triat la segona opció”, ha indicat el president de la Generalitat Valenciana en presentar el bo.

Què és?

El bo consisteix en una targeta amb un saldo de 90 euros, que la persona beneficiària recollirà en el lloc que se li indique. Els 90 euros poden gastar-se en qualsevol establiment de venda d’aliments, des d’un supermercat fins a una botiga de barri, passant pels mercats municipals. La utilització del bo es limitarà a la compra d’aliments.

On pot utilitzar-se?

El bo pot gastar-se d’una sola vegada o en diverses tandes, en un termini màxim de quatre mesos des que la persona sol·licitant el rep. És a dir, serveix per a fer diverses compres en diversos comerços. El bo pot utilitzar-se tant en petit comerç i botigues de barri dedicades a l’alimentació com en els supermercats adscrits. Aquests són Alcampo, Carrefour, Consum, Dia, Dialprix, El Corte Inglés, Hiperber, Lidl, Más y Más, Mercadona, Spar i el petit comerç representat per Asucova i Confecomerç.

Com es demana?

Des d’aquest 28 de març està operatiu el web que conté tota la informació sobre el bo, que s’anirà actualitzant amb la convocatòria oficial: https://bonocesta.gva.es/

El termini de sol·licitud s’encetarà a mitjan abril i estarà obert fins a mitjan juny. La persona haurà de demanar cita prèvia en el web i després emplenar una sol·licitud senzilla. També pot tramitar-se en les associacions de consumidors i en les ONG. Amb la sol·licitud, haurà de signar una declaració responsable per la qual es compromet a fer un bon ús de l’ajuda pública. Quan es revise la seua sol·licitud, l’usuari rebrà un missatge de text o un correu electrònic amb la confirmació (o el rebuig) i el lloc i hora de recollida del bo.

Quins són els requisits?

El bo està pensat per a famílies vulnerables residents a la Comunitat Valenciana. Podran sol·licitar-lo les persones que acrediten en aquest territori el seu domicili, amb una unitat de convivència que haja tingut una renda inferior a 21.000 en conjunt el 2021. Dins d’aquest llindar, una mateixa família podrà sol·licitar diversos bons.

L’ajuda és compatible amb l’ingrés mínim vital, la renda valenciana d’inclusió i amb l’ajuda del Govern d’Espanya de 200 euros, la convocatòria de la qual està oberta fins al 31 de març. Com la resta de les ajudes, s’haurà de declarar en la renda del pròxim any.

Com es finança?

La Generalitat Valenciana destinarà 48,44 milions d’euros de diners públics per a aquest bo, que s’injectaran directament en la targeta a l’usuari. La Conselleria d’Hisenda i Presidència de la Generalitat encara negocien amb les entitats bancàries com fer el pagament i com gestionar les targetes que rebran els beneficiaris. S’estima que la mesura arribe a mig milió de persones.

La fórmula legal per a adoptar aquesta ajuda serà el decret llei, que inclourà un paquet més ampli, i posteriorment un decret del Consell. El govern autonòmic estima que s’aprovarà en el ple del 14 d’abril. Una vegada es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la convocatòria quedarà oberta.

Com hi col·laboren els supermercats?

Les empreses d’alimentació no faran una aportació econòmica directa per qüestions legals, segons expliquen fonts d’Hisenda. No obstant això, com ha detallat el president de la patronal, Salvador Navarro, les grans distribuïdores d’alimentació de la Comunitat Valenciana i un sector del petit comerç destinaran un 5% de l’invertit en associacions sense ànim de lucre per a la compra d’aliments. El compromís és destinar fins a 1 milió d’euros.