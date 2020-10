El TSJ condemna la Generalitat a indemnitzar amb dos milions la propietària d’una parcel·la de la Ciutat de les Arts expropiada per Alberto Fabra

El Govern autonòmic del Botànic encara paga els últims espeternecs dels projectes mastodòntics del Consell del PP. La Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic ha ampliat el crèdit d’un dels seus programes pressupostaris per pagar la indemnització de dos milions d’euros a l’empresa propietària d’una parcel·la a la Ciutat de les Arts i les Ciències que va ser expropiada el 2014, durant el Govern d’Alberto Fabra.

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha estimat parcialment el recurs contenciós administratiu de la mercantil Yotu SA contra l’acord del Jurat Provincial d’Expropiació Forçosa de València del 27 de maig de 2014.

La sentència, segons publica dijous el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, reconeix a l’empresa el dret a ser indemnitzada en un preu just per valor d’1.615.170,95 euros, més els interessos legals en relació a la parcel·la inclosa en el pla parcial per a l’àrea NPT-6 de la Ciutat de les Ciències de València. La mercantil que ingressarà els dos milions és una microempresa constituïda el 1988 i dedicada al sector immobiliari.

Per atendre l’execució de la sentència, el departament que dirigeix Vicent Soler s’ha vist obligat a incloure un projecte nou en un dels seus programes pressupostaris que inclou la xifra d’1,6 milions d’euros, a més dels 384.829,05 euros en interessos.

La Ciutat de les Arts i les Ciències, un macroprojecte encarregat gairebé íntegrament a l’arquitecte Santiago Calatrava, va costar 1.200 milions d’euros.