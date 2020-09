La Universitat de València retira la placa amb el nom de la rectora de la tanca ‘antibotellón’

La Universitat de València (UV) ha ordenat retirar la placa inaugural de la tanca antibotellón que porta el nom de la rectora i el degà de la Facultat d’Economia. La retirada es va produir l’endemà de conéixer la col·locació de la placa a través de les xarxes socials, que va provocar l’enuig de part de la comunitat universitària. La rectora, pel que sembla, desconeixia l’existència de la placa que porta el seu nom, segons l’entorn acadèmic.

Les inauguracions i la col·locació de distintius són pràctiques obsoletes a la Universitat de València. Segons recorden en la comunitat acadèmica, l’anterior equip de govern de la UV ja no col·locava plaques ni altres distintius i, encara que la institució no té codi ètic propi, treballa en l’elaboració d’un i es nodreix d’aportacions d’altres institucions. Segons van indicar fonts de la Universitat, es treballa en un codi de bon govern col·lectiu per a les universitats públiques. La Conselleria de Transparència, amb competències en qualitat democràtica, estudia demanar a totes les universitats públiques valencianes que subscriguen el seu codi de bon govern, que impedeix inauguracions i distintius i reforça els compromisos en matèria de transparència, un valor en alça per a les institucions nodrides per fons públics.

La placa commemorava una obra que ha causat polèmica. L’objectiu del mur és, a priori, evitar els macrobotellones que es feien al campus dels Tarongers, pròxim a unes quantes zones de pubs i discoteques on se celebraven els dijous universitaris i les festes Erasmus. El botellón, a més d’estar prohibit a la ciutat, fa anys que es va desplaçar del campus i les tradicionals paelles universitàries es van privatitzar. Des de fa uns quants cursos ja no les organitzen els alumnes, sinó que són a càrrec d’empreses privades, promotores d’altres festivals, que les organitzen com a esdeveniments musicals en zones pròximes al port de València.

Els crítics amb el mur, obra licitada per 2,7 milions d’euros, critiquen que barra el pas fora de l’horari lectiu, interromp la circulació i el pas d’alguns carrils bici. La closa afecta la percepció que es té sobre la universitat, que passa d’un espai obert, en el sentit metafòric i literal, a un altre que, a partir de les onze de la nit, tanca les portes.