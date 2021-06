València busca una nova llar per al mural gegant del dibuixant Paco Roca

El mural gegant del dibuixant Paco Roca sobre l’alliberament de París, situat a la terrassa interior de l’Institut Français de València, té els dies comptats amb el tancament de l’organisme cultural gal. Davant aquesta situació, l’Ajuntament de València ha decidit buscar una nova ubicació perquè la ciutat tinga un mural del dibuixant de còmics valencià més conegut, amb obres ambientades en la capital del Túria com ara Regreso al edén (Astiberri, 2020). La nova localització del mural serà en el xalet d’Abén Al-Abbar, habitatge unifamiliar situat al barri d’Albors de València, que està en ple procés de restauració i que acollirà la seu de la Mostra de Cinema i un centre cultural per als veïns.

El dibuixant, acompanyat pel dissenyador MacDiego i per la regidora Glòria Tello, responsable de la delegació de Patrimoni Artístic i Històric, han visitat dijous les instal·lacions per prendre mides i buscar la paret adequada de l’edifici on reubicar el mural. L’edil de Compromís ha relatat durant la visita que, quan es va assabentar de la possible desaparició del mural, va contactar amb el dibuixant per buscar un lloc en què els veïns de València puguen gaudir del mural de Paco Roca.

L’ambaixada francesa, segons ha explicat el dibuixant, pretén emportar-se la biblioteca de l’Institut Français a Madrid i també, pel que sembla, el mural que reprodueix una de les vinyetes més conegudes del seu premiat còmic Los surcos del azar. El xalet d’Abén Al-Abbar, futur centre cultural del barri d’Albors, ha sigut el lloc escollir pel consistori pel fet de ser considerat l’últim recinte en què es va reunir el consell de ministres del Govern de la II República al final de la Guerra Civil.

No obstant això, segons especialistes consultats per aquest diari, probablement no va ser així, ja que, si bé l’executiu republicà es va reunir a València l’11 de febrer de 1939, segons les referències en la premsa de l’època, ho va fer al Palau de Benicarló, seu de la Presidència i amb un refugi antiaeri, que actualment acull les Corts Valencianes.

L’artista i l’edil han recorregut les instal·lacions del xalet d’Abén Al-Abbar, un edifici protegit com a bé de rellevància local i la restauració del qual, després de dos anys de faena, està a punt d’acabar. Durant la visita, Paco Roca ha plantejat la possibilitat de crear un altre mural diferent del de l’Institut Français més concorde al nou ús de l’edifici. “Paco valora fer un mural d’acord amb la naturalesa de l’edifici”, ha dit la regidora Glòria Tello.

“Estem fent-hi voltes, perquè al final cada lloc et demana una cosa en particular”, ha explicat el dibuixant. L’objectiu passa per “recuperar i posar en context el valor de l’edifici a partir d’una il·lustració”, postil·la Roca, que celebra poder “deixar una petita empremta a la teua ciutat que perviu en el temps”.

València, la ciutat on viu i dibuixa Paco Roca, tindrà en tot cas, siga la famosa vinyeta de l’alliberament de París o una il·lustració nova, un mural gegant del seu autor de còmics més conegut.