La Venuseta, un gelat amb sabor valencià i forma de Venus de Milo mastectomitzada per a lluitar contra el càncer

“La Venuseta és una deessa que no té braços, li falta una mamella i està per a menjar-se-la!”. Així presenten aquest gelat solidari i amb sabor valencià que va sorgir com una idea de María Jesús González Fernández arran de la seua experiència personal amb l’objectiu de recaptar fons per a la lluita contra el càncer a través de l’Incliva (l’institut d’investigació sanitari de l’Hospital Clínic i la Universitat de València): “Si la vida ens dona pals, farem polos!”, com es pot llegir en el seu web.

Com relata María Jesús, tot comença quan a l’octubre del 2020 li diagnostiquen un càncer de mamella: “El meu oncòleg, el doctor Juan Miguel Cejalvo, em tranquil·litza i em diu que hi ha tractament”. “En la segona consulta, la doctora Ana Lluch em comenta que aquest tipus de tumor, fa deu anys, tindria molt mal pronòstic, ja que no hi havia tractament, però actualment és tractable”, comenta González Fernández, que recorda que unes amigues de les seues germanes majors, amb una edat similar a la seua, el van patir “i van tindre un mal final”.

Després de cinc mesos de tractament, quirúrgic i de quimioteràpia, María Jesús va comentar al doctor Cejalvo que volia tornar tot aquest esforç mèdic i econòmic, “tardaria 20 anys a costejar el que s’ha invertit en mi en cinc mesos”, així que “se’m va ocórrer la idea. La meua parella té una gelateria a la platja de Puçol des de fa quinze anys (Helados Bayarri), i a l’estiu els museus estan buits i les gelateries plenes, així que vam començar a fer voltes a la idea, encara que inicialment vaig pensar de fer una exposició”.

Aquesta valenciana, que ha estudiat belles arts, ‘va embolicar’ uns quants excompanys i amics en aquest projecte solidari: Paco Torres, artista faller de la falla del Pilar de València, va ser l’encarregat de modelar ‘La Venuseta’; Santiago Álvarez, publicista de l’agència Rosebud, va idear el nom per al gelat; Sergio Mora es va encarregar de la il·lustració; Álex Canosa, “que treballa amb els germans Roca”, s’encarrega dels motles dels gelats...

700 gelats venuts en dues setmanes

‘La Venuseta’, amb gust de maduixa, gingebre i llima i elaborat amb productes valencians, va eixir a la venda al preu de 3,50 euros en Helados Bayarri fa dues setmanes: “Ja n’hem venut 700 i estem venent-ne a un ritme de 60 diaris”. “Per atendre la demanda hem hagut de demanar més motles i un altre congelador”, reconeix María Jesús.

La recaptació íntegra que s’aconseguisca amb aquest projecte –l’objectiu és vendre 3.500 gelats– anirà destinada a l’Incliva, i a través del web lavenuseta.es també es poden comprar samarretes solidàries i fer donacions a l’Incliva.