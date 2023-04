Al voltant de 15.000 persones reivindiquen a València la lluita ecologista de Carme Miquel

La plaça de la Reina ha acollit aquest diumenge 2 d’abril la XXXVI Trobada d’Escoles en Valencià de València, organitzada per la Coordinadora d’Alumnat, Professorat, Pares i Mares per l’Ensenyament Públic en Valencià (CAPPEPV) i Escola Valenciana i en la qual han participat 15.000 persones de tota la ciutat.

Les Trobades 2023 de València s’han convertit en un clam multitudinari “per un futur sostenible i en valencià”. Amb el lema “Recuperem el verd”, les Trobades reivindiquen la figura de Carme Miquel i Diego en els seus vessants de mestra, escriptora, ecofeminista i activista per la llengua i el país.

Escola Valenciana busca “despertar la consciència ecologista de l’alumnat i promoure valors com la sostenibilitat, l’estima pel territori i la defensa de la llengua” mitjançant Carme Miquel, qui va ser presidenta de l’entitat i també membre fundadora de la CAPPEPV.

XXXVI Trobada d’Escoles en Valencià

La 35a Trobada de València ha arrancat amb una concentració a les portes de l’ajuntament del Cap i Casal, seguida d’una cercavila fins a la plaça de la Reina i que ha estat amenitzada per l’Associació Llorca de Música Tradicional, la Batucada de l’IES Lluís Vives, la Batucada de xiquetes i xiquets del Barri del Crist i l’actuació de la Jove Muixeranga de València.

La presidenta de la Coordinadora d’Alumnat, Professorat, Pares i Mares per l’Ensenyament Públic en Valencià (CAPPEPV), Laura Font, ha reivindicat nous espais de la ciutat: “Anem rodant per tots els barris creant una xarxa comunitària per normalitzar la llengua en l’ensenyament i en tots els espais socials, tasca gens fàcil pels grans tràmits burocràtics que ens demanen, però ací estem un any més gràcies a l’esforç i el compromís de la comunitat educativa i activista de València,en un temps en què la convivència igualitària entre el valencià i el castellà està lluny d’assolir-se”. Per a Font, la Trobada representa la “traca final” d’una programació cultural amplia i diversa que arrancà en setembre, amb activitats com les rutes literàries Estellés, el concurs fotogràfic “La natura a la ciutat”, el cicle de cinema a l’escola o la fase comarcal del Premi Sambori.

A les 11 hores, s’ha organitzat una sessió de contacontes a càrrec de Númen Teatre. A més, la festa ha estat acompanyada més de 70 tallers i activitats a càrrec de centres educatius, associacions, editorials i institucions. L’acte ha finalitzat amb una actuació musical a càrrec de La Factoria de Sons.

A aquesta Trobada han acudit el director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, Rubén Trenzano Juan; el secretaria general de Cultura, Ximo López Camps; la diputada de Normalització Lingüística de la Diputació de València, Dolors Gimeno Valero; les regidores d’Educació i Igualtat de l’Ajuntament de València, Maite Ibáñez Giménez i Lucía Beamud, respectivament; Immaculada Cerdà Sanchis, de la Acadèmia Valenciana de la Llengua; la presidenta del Consell Escolar, Rosa Cañada Solaz; Elena Sansano Insa, membre de la permanent de FECCOOPV; Lídia Martínez Fenollosa, en representació d’Iglú Editorial; Gabriel Sendra Marco, en representació d’Edicions del Bullent; Juli Capilla i Fuentes, en representació de Lletra Impresa Edicions; Jose Ignacio Pastor Pérez, en representació d’ACICOM; Toni Royo, delegat al País Valencià de la Plataforma per la Llengua; i representants sindicals, institucionals i d’entitats socials de València.