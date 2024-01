Compromís pide una regulación que limite la llegada de cruceros y el control del turismo low cost en València

La portavoz de Compromís per València Papi Robles y el concejal Ferran Puchades han defendido este martes “el turismo como un motor económico para València pero que debe regularse y diversificarse para que tenga un impacto positivo para la ciudad y el vecindario, un modelo contrario a lo que está promoviendo el PP que no tiene valor añadido, que está centrado en la cantidad y no en la calidad y que está teniendo consecuencias negativas para las vidas de los valencianos y las valencianas, como estamos viendo en los precios de la vivienda” ha criticado Robles. Puchades ha instado al Ayuntamiento a que empiece a trabajar en unas normas que sean la base para que Capitanía Marítima pueda establecer un calendario para ordenar la entrada de cruceros y cruceristas en la ciudad.

Robles ha denunciado que “Catalá quiere para València un turismo low cost como hemos podido ver en FITUR. Para Compromís el turismo es un motor económico que si se regula y se ordena puede aportar riqueza, pero para la derecha el turismo es y debe ser el único motor económico y toda la economía, toda la administración e incluso la ciudadanía debemos plegarnos a un modelo turístico ilimitado. Frente a la saturación a la que nos está llevando este gobierno municipal, nosotros apostamos por la diversificación y la convivencia con el vecindario”. Papi Robles ha recordado que “València ha pasado en 8 años de ser la capital de la corrupción del PP a ser reconocida para algunos medios incluso como la mejor ciudad del mundo para vivir, pero eso no es una barra libre que es donde nos está llevando a Catalá”.

El concejal Ferran Puchades ha denunciado el “éxodo” de valencianos y valencianas que se está produciendo hacia el área metropolitana debido a la especulación turística y que está provocando, entre otros efectos, una burbuja inmobiliaria en la ciudad. Y ha puesto como ejemplo que una persona joven necesita el 70% de su salario para pagar un alquiler en València o la proliferación descontrolada de los apartamentos turísticos, “a los que el PP está dando vía libre”. Otros ejemplos que Puchades ha criticado son “la flexibilización de la ordenanza de actividades, en concreto en lo que se refiere a las terrazas, también la privatización de la Marina para regalarla a la hostelería o la ampliación de infraestructuras turísticas contaminantes como el puerto y el aeropuerto”.

Ante esto, Compromís propone una serie de medidas como una regulación que limite el aumento de la llegada de cruceros a consecuencia de la ampliación del Puerto. En este sentido, Puchades ha instado a Catalá a que empiece a trabajar en unas normas, a partir de lo que ya se está haciendo en otras ciudades, para controlar la entrada en la ciudad de los cruceros. También plantea la recuperación de la tasa turística para dar libertad a aquellas ciudades valencianas que consideren implementarlo para que el turismo que colabore en el mantenimiento de la ciudad.

Además, exige reforzar la inspección y persecución de obras ilegales destinadas a la creación de nuevos apartamentos turísticos, aprobar de forma inmediata una nueva ordenanza turística y recuperar la solicitud trasladada por el anterior gobierno municipal a la Generalitat Valenciana, de declaración de zona tensionada por los precios del alquiler en toda la ciudad de València. En este sentido ha reclamado también que se refuerce el Consejo Municipal de Turismo implicando a los expertos y universidades valencianas en la planificación y proyección de las políticas que puedan garantizar una adecuada gobernanza de las consecuencias que tiene el turismo en la vida cotidiana de los ciudadanos. Igualmente ha exigido la redacción de un plan de ordenación de los recursos turísticos barrio por barrio a fin de ordenar y limitar las diferentes modalidades de alojamiento turístico.

Por último han exigido que los Gay Games vuelvan a gestionarse de forma coordinada entre las concejalías de Igualdad y Deporte, así como implementar dentro del marco de la Capitalidad Verde Europea, políticas efectivas de sostenibilidad turística y reducción de la huella de carbono del turismo.