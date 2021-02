El Valencia CF aún debe al Ayuntamiento 8 millones de euros por la parcela del nuevo estadio que empezó a constuir en 2007

El Valencia CF aún no ha completado el pago de los terrenos de la avenida de las Cortes Valencianas sobre los que se asienta el nuevo estadio del Valencia CF pese a que las obras las obras dieron comienzo el 1 de agosto de 2007 y quedaron paralizadas el 25 de febrero de 2009, hace ahora 12 años.

El club y el Ayuntamiento suscribieron en el año 2015 la escritura de formalización de la permuta de terrenos por la cual la entidad valencianista se convertía en propietaria a todos los efectos del suelo del nuevo Mestalla a cambio del pago de 19,6 millones (23,3 millones con el 3,5 % de los intereses) en 9 años y de 32 parcelas en varios barrios valoradas en 25'6 millones que ya han sido entregadas.

Fuentes de la Concejalía de Hacienda han informado a elDiario.es que el Valencia CF está a día de hoy al corriente de los pagos, ya que hasta el momento ha abonado 14,6 millones del total de 23,3 millones, incluido los 2,3 millones correspondientes al pasado año.

De esta forma, la entidad valencianista debe 8,7 millones a abonar hasta el año 2024. En concreto, para el presente ejercicio la cuantía a liquidar es de 2,2 millones de euros.

Como avanzó este jueves elDiario.es, las autoridades municipales siguen a la espera de que el club les muestre los planos modificados del coliseo con el objetivo de empezar a trabajar en la tramitación de los permisos para reiniciar las obras.

Tal y como advirtió la vicealcaldesa de València y concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, el Ayuntamiento no contempla en estos momentos una prórroga de la Actuación Territorial Estratégica (ATE), el plan urbanístico trazado para impulsar el recinto, y si no se produce este movimiento por parte del club antes del 15 mayo, cuando caduca uno de los plazos que establece el documento, el Consistorio solicitará la nulidad de la operación.

Si esto sucede, el Valencia CF perdería como mínimo los 40.000 metros cuadrados de suelo terciario incluidos en el suelo del viajo estadio, lo que traducido a euros implicaría la pérdida de entre 15 y 25 millones.

El documento urbanístico establece que el nuevo estadio debe estar finalizado en mayo de 2021, un plazo ya de por sí imposible de cumplir, y el viejo Mestalla derribado como fecha límite en 2023, puesto que entre ese año y 2025 deben estar ejecutados los edificios de viviendas en la parcela de la avenida de Aragón.

El presidente del Valencia CF, Anil Murthy, solicitó recientemente al presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, una reunión para la que aún no hay una fecha definida. En el encuentro, Murthy tiene previsto solicitar a Puig la prórroga de la ATE, además de presentarle un plan por el cual el club solicitaría un crédito avalado por el máximo accionista, Peter Lim, para poder finalizar el estadio.

La prórroga de la ATE no será posible si no se logra también un acuerdo con el Ayuntamiento, puesto que cualquiera de las partes que se integran en el plan (Ayuntamiento, Generalitat y Valencia CF) está capacitada para pedir la nulidad si se da algún incumplimiento. Además, existe plena sintonía entre las posturas de las diferentes administraciones. Hasta este jueves, el Valencia CF no se había dirigido al Ayuntamiento para solicitar un nuevo encuentro.

El alcalde de València, Joan Ribó, afirmó este jueves al respecto que "es normal que el club pida una reunión con Puig, pero Puig sabe perfectamente cuál es la posición del Ayuntamiento respecto a este tema; es imprescindible que el Valencia CF mueva ficha y que nos podamos creer que realmente quiere avanzar en este tema".