Condenado el exalcalde de O Grove a pagar 16.000 euros como indemnización por el secuestro de 'Fariña'

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al exalcalde de O Grove José Alfredo Bea Gondar a pagar 3.437,96 euros de indemnización al periodista Nacho Carretero y 13.042,21 euros a la editorial Libros del K.O. a consecuencia de la demanda que interpuso contra ellos y que provocó el secuestro cautelar del libro Fariña. Es una resolución en segunda instancia sobre la que no cabe recurso.

La editorial había interpuesto una solicitud de liquidación de daños y perjuicios que en noviembre de 2019, en juzgado de primera instancia, fue desestimada. Fariña, una crónica que explora las redes de narcotráfico en Galicia, estuvo secuestrada cautelarmente 121 días, del 12 de febrero de 2018 al 13 de junio de ese año. El auto en segunda instancia reconoce que esto provocó pérdidas tanto al autor como a la editorial, y la indemnización se corresponde a lo que se calcula que hubieran vendido en ese tiempo y no vendieron por el secuestro.

La demanda de Bea Gondar por vulneración del derecho al honor fue desestimada en septiembre de 2019 por la Audiencia Provincial de Madrid. El exalcalde interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo por la pieza principal, el derecho al honor, que aún está pendiente de resolverse. El político gallego aparece citado en el libro por sus supuestos vínculos con el narcotráfico gallego, y con su demanda por ello logró en febrero de 2018 el juzgado de Collado Villalba (Madrid) acordase el secuestro cautelar de Fariña y se prohibiese la impresión y comercialización de nuevos ejemplares.

Desde la editorial declaran a eldiario.es estar "muy, muy contentos" ante este auto de indeminización, "no tanto por la cifra como por reconocer que efectivamente el secuestro nos produjo un perjuicio, en contra de la opinión en primera instancia que decía que había relanzado el libro". "No sabemos cómo se cuantifica la cifra pero reconoce que el perjuicio existió", siguen. La cantidad, casi 16.500 euros, tiene en cuenta las pérdidas por no haber podido vender en la Feria del Libro de Madrid y de Barcelona de ese año.

La jueza no considera sin embargo acreditado que perdieran posibles ventas derivadas de que al mismo tiempo que el libro estuvo secuestrado se estrenó en Antena 3 una serie basada en él "con gran audiencia", porque los ejemplares imprimidos con ese fin fueron posteriormente vendidos.