Juana Martín homenajea a Lita Cabellut y a Estrella Morente en París

La diseñadora cordobesa Juana Martín regresó hoy a París para presentar su colección primavera-verano 2019, un homenaje a la artista Lita Cabellut para el que contó con la actuación de Estrella Morente en un desfile que reflejó la fuerza de la mujer gitana.

Tras un primer contacto con la capital francesa en la pasada edición de la Semana de la Moda parisina, Martín repitió con su colección "Lita", inspirada en la obra de la pintora, natural de Sariñena (Huesca), y quien siguió el desfile desde la primera fila.

La cordobesa, nacida en 1974, recreó la impresión que le causan sus lienzos en vestidos con volúmenes exagerados, a modo de esculturas, prendas maxi en tafetas, gasas, crepes, flecos y tules de pedrería.

"A París traemos Andalucía, la marca España, la tradición, el sentir y nuestro ADN, que es lo que se aprecia en todos nuestros espectáculos", contó Martín a Efe antes del desfile.

Entre las bambalinas de la pasarela, que acogió la Fundación Dosne Thiers en la pintoresca plaza de Saint-Georges, en el norte de París, los últimos ajustes de las costureras, el toque mágico de la creadora y los ensayos de las modelos reflejaban los nervios típicos de los instantes previos al desfile.

Las maquilladoras preparaban también a Estrella Morente, quien lució uno de los modelos de Juana Martín siendo su mayor embajadora sobre la pasarela de la mano del artista Flamenco Bohemio, a la guitarra.

"Hay una simbiosis muy importante entre Lita, Estrella y yo. Las tres somos gitanas, las tres luchamos y tenemos un sitio que nos hemos trabajado. Hemos creado nuestro propio mundo", apuntó la cordobesa, quien intenta hacerse un hueco en el calendario oficial de París.

Con estas mujeres, Martín encarnó la fortaleza y la búsqueda de la igualdad a la que dio forma con colores vibrantes como el rojo, el negro, el fucsia, el amarillo o el azul que dibujaron nuevas siluetas como un mono de pintores u otra combinación palabra de honor con volantes en el bajo de las piernas.

"Me he inspirado en la obra de Lita, en cómo ella ve el arte. Hemos hablado, he leído mucho sobre ella. Lita trabaja desde las entrañas, desde el sentir", contó.

El desfile arrancó con la intervención de Morente, vestida con un traje de lunares cargado de volantes.

Al ritmo de su voz, se movieron las modelos con americanas completamente revestidas de flecos o con un modelo tipo corsé empañado de abalorios bordados y ajustado hasta media pierna.

"Yo creo que es un mensaje muy importante el que ofrece Juana Martín a través de su obra. Sus diseños están cargados de un mensaje muy importante que es el de la libertad y el respeto a uno mismo. Colaborar con ella me ha convertido en algo mejor de lo que era antes", confesó Morente a Efe.

La cantaora, de 38 años e hija del legendario cantante ya fallecido Enrique Morente, siguió durante los últimos meses la elaboración de esta colección y espera ahora que esta unión entre las tres mujeres sea "un trabajo para toda la vida".

"Cada vez que nos encontremos inventaremos algún motivo para seguir luchando, que es lo más importante", arguyó.

Los accesorios de la sevillana Tolentino Hats fueron la guinda de cada diseño, con tocados también inspirados en el trabajo de Cabellut.

"Creaciones locas", según Felipe Vivas y Manuel Carrión, de Tolentino Hats, quienes ayudaron desde el "backstage" a colocar cada sombrero en su sitio.

Estos referentes del mundo de la sombrerería, que han vestido a cantantes como Rihanna, Beyoncé o Lady Gaga, añadieron su pincelada a "Lita", con flores, ramas construidas a base de papel de periódicos y bolsos con forma de estuche de pintora.

Morente cerró el espectáculo, que contó con la presencia de la modelo Nieves Álvarez y el embajador de España en Francia, Fernando Carderera, con una versión a capella de "Volver", la canción de Carlos Gardel que ya interpretó en la película de Pedro Almodóvar, que llevaba el mismo título (2006).

Una fusión de artes que la diseñadora transformó en prendas para "dejar claro que el arte tiene muchas formas de manifestarse y que la moda es su pincel".