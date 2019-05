La campaña por el derecho al aborto en Argentina libra su próxima batalla en Cannes

Ana María Acevedo murió un 17 de mayo de 2007 en Santa Fe (Argentina). Tenía 19 años y un cáncer, y los médicos del hospital Iturraspe le negaron el aborto que le hubiera permitido seguir con su tratamiento. Embarazada de seis meses, y ya en fase terminal, los médicos le practicaron una cesárea. Su bebé murió a las 24 horas de nacer. Ella, a los catorce días de dar a luz. Sus otros tres hijos, que entonces tenían un año, tres y cinco, se quedaron huérfanos de madre. Doce años después, su madre, Norma Cuevas, conmemora el aniversario de su muerte muy lejos de su casa, en un hotel de Cannes, en Francia.

No será en el Congreso ni en el Senado ni tampoco en las calles que los rodean. La siguiente batalla, al menos la mediática, por el derecho al aborto en Argentina se da este sábado en un teatro de la ciudad francesa. Allí, en uno de los festivales de cine más prestigiosos del mundo, se presenta 'Que sea ley', una película documental del cineasta argentino Juan Solanas que se exhibe entre las proyecciones especiales de este año. El documental recoge testimonios como los de Norma y muestra el proceso que terminó con el Senado rechazando el derecho al aborto por 31 votos a favor y 38 en contra. Juan Solanas estará en Cannes, y no precisamente solo. Decenas de activistas argentinas, también españolas y francesas, acompañarán la presentación en lo que buscan que sea un escaparate internacional para relanzar la campaña por el derecho al aborto en Argentina. Será el 28 de mayo cuando los diputados vuelvan a llevar al Congreso el proyecto de ley.

"Es una película militante, pero no un panfleto", puntualiza Solanas. Ocho meses de filmación y 40.000 kilómetros recorridos en coche por el país después, el documental recoge testimonios de supervivientes de abortos clandestinos y de familias de mujeres que murieron en el intento o a las que les fue negado, y referentes de la campaña por el derecho al aborto en Argentina. Recoge también testimonios contrarios a su aprobación "para que el público tenga las armas para juzgar y hacerse una opinión". Solanas lo tiene claro: "La realidad alcanza y sobra para entender que esto es una monstruosidad".

"Peleamos para que le sacaran el embarazo, para que ella pudiera seguir el tratamiento, pero no hicieron caso", recuerda Norma. "Ella fue consciente de todo hasta el final". Los hijos de Ana María Acevedo, que ahora ya van de los 17 a los 13 años, también son conscientes de qué es lo que pasó con su madre. "Lo saben todo. Todos los días hablamos de ella, tienen una foto suya en la casa", dice la madre de Ana María Acevedo, que también ha llegado a Cannes para asistir al estreno de la película. Para ella, el filme es una oportunidad para que historias como la de su hija no se vuelvan a repetir en Argentina. "Que esto se conozca y que no le pase más a ninguna otra mujer. Yo quiero justicia para todas. Que se haga ley".

También en Cannes está la abogada de Norma Cuevas, Lucila Puyol, que es parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Puyol explica que, tras el rechazo del Senado, siguieron trabajando en una nueva redacción de proyecto de ley. "Aprendimos de la discusión del Congreso, sumamos otras cosas al proyecto", explica. Fue el plenario de la Campaña, en el que hay representación de todos los territorios del país, el que discutió y aprobó el texto que llegará al Congreso el 28 de mayo.

Para Puyol, lo que sucede este fin de semana en Cannes es la continuidad de una campaña "que está en la calle, en las escuelas, en el Congreso, con periodistas feministas que nos apoyan...". "Esta película es muy importante, es una pieza fundamental porque Cannes es conocido mundialmente y tiene mucha trayectoria y va a haber muchas miradas puestas. Que llegue esta película, la única argentina seleccionada, con un posicionamiento tan claro y que cuenta nuestro proceso, que muestra las calles y la intergeneracionalidad del movimiento feminista, que cuenta las situaciones terribles que han sucedido en nuestro país cuando se ha negado el derecho al aborto a las mujeres, es muy importante".

Consciente de que en solo diez días el proyecto de ley del aborto se vuelve a presentar, Juan Solanas espera que el escaparate de Cannes sirva para poner el tema en la agenda en un año en que Argentina celebra elecciones presidenciales en octubre. "Eso lo hace más difícil, porque el tema queda tapado. Pero ojalá esto sirva", insiste.

También lo cree Marta Alanis, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir en Argentina, que también ha acudido a Cannes. "Tiene un gran impacto, esto le da una visibilidad global y afecta a toda América Latina. Esto va a ayudar a visibilizar la lucha de las mujeres y también tendrá impacto en los legisladores. Los que son antiderechos lo van a seguir siendo pero los que están en una zona gris quizá se lo replanteen con esto", cuenta. Alanis, como todas las que este sábado sacarán su pañuelo verde, esperan que el escaparte de Cannes contribuya a que, quizá en la próxima votación, la balanza, esta vez sí, caiga del lado de los derechos de las mujeres.