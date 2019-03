Los gritos bordados del 8M: la revolución a golpe de aguja

La artista Sandra Paula Fernández ha creado un pendón feminista de 3x4 metros uniendo cintas de raso, terciopelo y pasamanería en las que ha bordado todo lo que oyó y leyó durante la huelga general y la manifestación del 8M de 2018: más de trescientas consignas, eslóganes, frases y citas que fueron coreadas y escritas en pancartas, y cuya transcripción completa rinde homenaje a la memoria viva de la lucha feminista.

"Con esta obra pretendo aunar dos voces, una más tímida y privada pero también colorista y vibrante, representada por las cintas de colores y las cenefas, las tiras de lentejuelas y de madroños, las puntillas y los volantes tantas veces usados en la confección de vestidos y ajuares de novia, encerrados en el ámbito de lo doméstico, y por otro lado, una voz liberada de su mordaza y reivindicativa, que sale a la calle y la conquista, condensada en estas frases, cerca de trescientas, que transcribo de la manifestación del 8 de marzo del año pasado", explica la artista.

Cargados de humor e ironía sobre los tópicos de una sociedad consumista e hipersexualizada, y con una visión caótica y apocalíptica, los procesos creativos de Sandra Paula Fernández van desde la aplicación de nuevas tecnologías y el uso que puede derivarse de ellas, hasta trabajos, como este tapiz, donde prima lo manual y lo artesano.

¡¡HARTAS!!/ Soy puta porque mi coño lo disfruta / MUJER, SI NO LUCHAS, NADIE TE ESCUCHA / En la igualdad ni un paso atrás / ¡Tú me quieres virgen, tú me quieres santa, tú me tienes harta! / CONTRA EL PATRIARCADO PODER CLITORIANO / S.C.U.M. / ¡Patriarcado y capital, alianza criminal! / SOMOS LAS NIETAS DE LAS OBRERAS QUE NUNCA PUDISTE QUEMAR / ¡NO A LA BRECHA SALARIAL / ¿HOLA? ¿HAY ALGUIEN AHÍ? NOS ESTÁN MATANDO / ¡Rompamos por fin el techo de cristal! / POR MÍ Y POR TODAS MIS COMPAÑERAS / ¡No quieren ni que falle ni que folle! / SOY MUJER Y ME MASTURBO / Las mujeres nos tocamos, ¡superadlo! / NO SIGNIFICA NO Y SIN UN SÍ TAMBIÉN ES NO / SOLA ME GUSTO / NO BODY ROLES / Maltrato salarial ¡NO! / ERES LIBRE ASÍ QUE VUELA / NOS QUEREMOS LIBRES E IGUALES EN LA DIVERSIDAD / NO SOY SIRI, BÚSCATE LA VIDA / A palabras machistas, oídos violetas / LIBERTAD, IGUALDAD, SORORIDAD / NO NACÍ MUJER PARA MORIR POR SERLO / ¡Traspaso delantal! ¡Buen negocio! ¡Nunca te faltará trabajo! / SI QUIERES LA CENA ME COMES EL COÑO / ¡Hasta la peineta de tener que estar a dieta! / Porque estamos hasta el coño de iglesia / PIENSO LUEGO ESTORBO / MUJERES INMIGRANTES, NI ESCLAVAS NI “LAS OTRAS” / NO SON ENFERMOS, SON HIJOS SANOS DEL PATRIARCADO / Hiena Revolution ¡ Hemos abierto LA CAJA DE PANDORA! #Sororidad / Mujer tenías que ser / IGUALDAD SALARIAL / I CAN´T BELIEVE I STILL HAVE TO PROTEST THIS SUCKING SHIT S XXI / No soy un perro no me silbes / Women's Rights are more than alright! / SIN FEMINISMO NO HABRÁ REVOLUCIÓN / QUEREMOS UN MUNDO LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS / #FEMINISMO / #CuelgaElMandil

Detalle de la obra 'Todas a una; la revolución se hace a golpe de aguja'. Sandra Paula Fernández, 2018



METOO / #EsMachismoCuando / #Mivientrenosealquila / #GirlBoss / PORQUE CUANDO NO PODÍAN GRITAR DECIDIERON SEGUIR CAMINANDO AUNQUE FUERA EN SILENCIO / EL FEMINISMO ME CAMBIÓ LA VIDA Y NO DEJARÉ QUE TU MACHISMO ME LA QUITE / NO SOY LA MUJER DE NADIE / TIMES NEW WOMAN! / El patriarcado nos oprime, el feminismo nos hace libres / AMA Y DEJA AMAR / EL PAPA NO NOS DEJA COMERNOS LAS ALMEJAS / No es abuso, es violación / MUJERES UNIDAS JAMÁS SERÁN VENCIDAS / POLLA VIOLADORA, A LA LICUADORA!!! / ¡TÚ ERES PRECIOSA, ES LA SOCIEDAD LA QUE ES UNA MIERDA! / Una mujer no está escrita en braille, no necesitas tocarla para conocerla / ¡LES QUITARON TANTO, QUE ACABARON QUITÁNDOLES EL MIEDO! / NO SE PUEDE DESCOLONIZAR SIN DESPATRIALIZAR / NI VICTIMAS NI PASIVAS, MUJERES COMBATIVAS / SOCIALMENTE IGUALES, HUMANAMENTE DIFERENTES, TOTALMENTE LIBRES #LasPeriodistasParamos / Cualquiera que sepa un poco de historia sabe que el progreso sería imposible sin la mujer / IGNORAMOS NUESTRA VERDADERA ESTATURA HASTA QUE NOS PONEMOS EN PIE (EMILY DICKINSON) / Tu Iglesia crucifica mujeres cada día, nuestro feminismo las resucita / ¡¡¡LAS TETAS SON GENIALES, NO GENITALES!!! / Al patriarcado le incomoda la belleza que no es para consumo / ¡¡¡NI PUTA, NI MONJA; LIBRE!!! / SER MUJER ES UN ESTADO DE GUERRA / QUIEN AMA NO MATA, NO HUMILLA NI MALTRATA / Voy a crecer, No como un objeto, No como una esclava, No como una víctima / SOMOS LAS HIJAS DE LAS BRUJAS QUE NO PUDISTEIS QUEMAR / PELEA COMO UNA CHICA / #8M / Igualdad real y derechos humanos para todas / Primavera Feminista / SOMOS MALAS, PODEMOS SER PEORES / Queremos derechos, no flores / EL GÉNERO no está entre las piernas / ¡¡¡No más acoso sexual, no más mujeres asesinadas, no más discriminación!!! / NO SON ARREBATOS, SON ASESINATOS / PAPELES Y DERECHOS PARA TODAS! / FEMINISMO ES CREER EN LA IMPORTANCIA DE LA IGUALDAD DE GÉNERO / OS DA MIEDO EL FEMINISMO PORQUE CREÉIS QUE VAMOS A HACER CON VOSOTROS LO QUE HABÉIS HECHO CON NOSOTRAS / ÓJALA ALGÚN DÍA OS DÉ POR CENSURAR LA FALTA DE CEREBRO Y NO LA DESNUDEZ DE UN CUERPO / ¡Muy frágil tu masculinidad! / Yo no salí de tu costilla, tú saliste de mi coño / EL PATRIARCADO ME DA PATRIARCADAS / SIGO FLIPANDO POR TENER QUE PROTESTAR POR ESTA PUTA MIERDA / No es un caso aislado, se llama PATRIARCADO / Ninguna mujer tiene un orgasmo limpiando la cocina (Betty Friedan) / ¡CURA! ¡MARRANO! ¡NO ME METAS MANO! / QUERERTE A TI MISMA ES REVOLUCIONARIO / Si un día no me vuelves a ver más HAZ LA REVOLUCIÓN, por mí y por todas las demás / #LasFeministasQueremos / #GirlBoss / LA REVOLUCIÓN SERÁ FEMINISTA O NO SERÁ / NI DIOS, NI AMO, NI PARTIDO, NI MARIDO / QUERIDO OBISPO PREFERIMOS LLEVAR EL DEMONIO DENTRO QUE ENCONTRÁRNOSLO POR LA CALLE / ¡¡¡Altaneras, preciosas y orgullosas!!! / Cállate y déjanos bailar / Mamá, tranquila, hoy no voy sola por la calle / SOLA, ME GUSTO / AQUÍ ESTÁ LA CONCHA DE TU MADRE Y LA PUTA QUE TE PARIÓ EXIGIENDO RESPETO / Las mujeres no siempre tienen por qué tener la boca cerrada y el útero abierto ( Emma Goldman) / Esta generación se tendrá que arrepentir; no por lo que hicieron los malos, sino por los que se quedan CALLADOS / Sin Hermione, Harry Potter habría muerto en el primer libro / En invierno y en otoño me visto como me sale del coño #girlpower / LAS NIÑAS YA NO QUIEREN SER PRINCESA, QUIEREN SER ALCALDESA / Detrás de una mujer poderosa se encuentra ella luchando contra todo cada día / YO DECIDO EL CUÁNDO, EL CÓMO Y EL CON QUÍÉN / ¡¡¡NI LOCAS NI SANTAS!!! / #mujernocallesdenuncia / Quiero trabajar sin ser acosada / Quiero elegir las manos que me tocan / LA CANTIDAD DE ROPA QUE USO NO DETERMINA LA CANTIDAD DE RESPETO QUE MEREZCO / Para no decir “ni una menos”, no criemos princesas indefensas ni machitos violentos / DE CAMINO A CASA QUIERO SER LIBRE Y VALIENTE / Yo elijo como me visto y con quien me desvisto / La talla 38 me aprieta el chocho / ¡ MAMÁ ERES LA MEJOR DEL MUNDO! ¡MI MAMÁ ME ENSEÑA A LUCHAR! / NO NOS DA LA GANA DE SEGUIR AGUANTANDO TALIBANES CON SOTANA / Mi cuerpo es mi templo / NO ES DELITO ENSEÑAR LOS PEZONCITOS / ¡LA VIRGEN MARÍA TAMBIÉN ENTENDÍA! / MI CUERPO ES MÍO, MÍO, MÍO / NO SOY UN PEDAZO DE CARNE ¡DÉJAME CAMINAR POR LA CALLE TRANQUILA! / Yo no sé coser, yo no sé bordar, yo sé abrir la puerta para ir a luchar!!! / Bombón es un dulce especiado de azúcar, no una mujer (LAROUSSE) / ¡EL FEMINISMO es una REVOLUCIÓN, no el lema de un marketing (Virginie Despentes) / Todas en pandilla, estuvimos en la capilla! / SOMOS FUERTE, SOMOS PODEROSAS, SOMOS LA HOSTIA / LA MUJER NO NACE SE HACE (Simone de Beauvoir) / ¡No somos turistas sino feministas! / ¡¡¡Fuera los rosarios de nuestros ovarios!!! / ¡Nosotras parimos, nosotras decidimos! / VIOLACIÓN = TORTURA / Tus derechos empiezan en casa / LO PERSONAL ES POLÍTICO / LA MANADA SOMOS NOSOTRAS / Hermana Yo Sí Te Creo / PATRIARCADO ASESINO, MEDIOS COMPLICES / AVUI UNA ALTRA DONA ASSASSINADA! #niunamenos / Quiero dejar de preguntarme si seré la próxima / No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente (Virginia Wolf) / NO SOY VIRGEN PERO HAGO MILAGROS / ELLA NO NECESITA UN HÉROE, ELLA ES UNA HEROÍNA / Aborto libre, mi cuerpo no se juzga, mi decisión no se reprime / ¡¡¡ESTAMOS HASTA EL COÑO DE TANTOS COJONES!!! / PUTA: adjetivo utilizado para describir a una mujer que hace lo mismo que un hombre promedio / Soy LESBIANA, PUTA, PRESA, NEGRA, INDÍGENA y voy a cambiar el mundo / No me llamo MAMI, no me llamo NENA, no me llamo GUAPA, no me llamo MUÑECA / DISCULPEN LAS MOLESTIAS NOS ESTÁN ASESINANDO / EL LARGO DE MI FALDA NO TE DA NINGÚN DERECHO SOBRE MI CUERPO / #GRRLPOWER / ¡Ni una menos. Tocan a una, tocan a todas! / NO MÁS VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES / ¡PUSSY POWER! / No más feminicidios / QUIERO SER COMO SOY Y NO COMO TÚ QUIERES QUE SEA / #MUJERESYPUNTO / Peleas como un chica / A mis pelos se la pela tu opinión / NO SOMOS PRINCESAS, SOMOS GUERRERAS / DE CAMINO A CASA QUIERO SER LIBRE, NO VALIENTE / ¡BASTA! de gobernantes misóginos / ¡MANOLO, HAZTE LA CENA TÚ SOLO! / Mi cuerpo no quiere tu opinión / ¡BASTA DE PRECARIEDAD! Salarios dignos para todas / Si nosotras paramos, se para el mundo! / La fruta es exótica, ¡YO NO! / ¿Qué no puedo hacer qué? / LLEVO EL DEMONIO DENTRO Y ME GUSTA / DE MUJERES CORISTAS A MUJERES SOLISTAS / CONTRA LA DICTADURA DE LA BELLEZA, LA REVOLUCIÓN DEL AMOR PROPIO / ¡NI SUMISA NI CALLADA, MUJER FUERTE EMPODERADA / YO DECIDO QUIEN ME TOCA LA JALEA / Machismo es creer que las mujeres son inferiores a los hombres / Hembrismo es creer que los hombres son inferiores a las mujeres / Mi God my Choice! / Contra la VIOLENCIA DEL PATRIARCADO Y EL CAPITALISMO, ¡¡¡NO NOS CALLAREMOS!!! / DESEAR PRACTICAR SEXO NO SIGNIFICA DESEAR QUE ME VIOLEN / ¡No es no! No hay confusión posible / IBA BORRACHA, LLEVABA MINIFALDA: NO RESISTIÓ LO SUFICIENTE / Imagínate que estuviésemos unidas en lugar de combatiendo / NO SOY TU MAMASITA, SI LO FUERA, TE ABORTABA / NO FUE LA ROPA, NO FUE EL LUGAR, FUE UN MACHO PATRIARCAL ¡¡Ni soy histérica, ni estoy menstruando, grito porque nos están asesinando!! / Quieren enterrarnos pero no saben que somos semillas / DÍA DE LA LUCHA POR LA IGUALDAD, LA JUSTICIA Y LOS DERECHOS DE LA MUJER / “Nos ha salido feminista” NO!!! Os he salido de la jaula!!! / LOS VIOLADORES EXISTIERON ANTES QUE LAS MINIFALDAS / CON PENE OU CON VAXINA, MULLERES COMBATIVAS / ¡¡¡Nos llamáis “PUTAS BOLLERAS” y somos vuestro fetiche sexual!!! / Lo contrario al FEMINISMO es la ignorancia / WE ARE THE RESISTENCE / Yo de mayor quiero ser mujer / ESTAMOS HASTA EL CULO DE TANTO MACHIRULO / NO SOMOS RIVALES, SOMOS COMPAÑERAS UNIDAS Y COMBATIVAS / #8MAntirracista / CALLADITA NO ESTÁS MÁS GUAPA / ¡No es no! Si quieres flexibilidad apúntate a yoga / ¡no es día de fiesta, es día de lucha! / NI SUMISA, NI DEVOTA, TE QUIERO LIBRE, LINDA Y LOCA

Detalle de la obra 'Todas a una. La revolución se hace a golpe de aguja'. Sandra Paula Fernández, 2018



WOMEN ARE PEOPLE TOO / ¡¡No estamos todas, faltan las asesinadas!! / WERE NOT BEAUTIFUL WERE NOT UGLY WERE ANGRY / BASTA DE SANTA HIPOCRESÍA / PORQUE ME SALE DEL COÑO / ¡QUE NO, QUE NO, QUE NO TENEMOS MIEDO! / NO SON MUERTES SON ASESINATOS / NI LA TIERRA NI LAS MUJERES SOMOS TERRITORIO DE CONQUISTA / Nosotras también hacemos la historia / SOLTERA siempre SOLTERA, por mucho tiempo, la vida entera, BOLLERA, siempre BOLLERA, por mucho tiempo, la vida entera / LAS MUJERES DECIDEN, LA SOCIEDAD RESPETA, EL ESTADO GARANTIZA Y LA IGLESIA NO SE METE / No es una revolución, es que estamos todas con la regla / ¡YO NO TENGO VAGINA PERO ESTOY TAMBIÉN HASTA EL COÑO! / Es Feminista, no Feminazi #SORORIDAD / JUNTAS Y FUERTE #ParamosMadrid 8 DE MARZO / #HaciaLaHuelgaFeminista #TODASAUNA / Yo no soy prostituta y uso condón / NO MÁS VIOLENCIAS MACHISTASS / No somos princesas, somos dragonas / TU MISOGINIA ME SECA LA VAGINA / Que nos detengan, que somos feministas, malvadas abortistas y no nos pueden controlar / ¡VAMOS A QUEMAR LA CONFERENCIA EPISCOPAL POR MACHISTA Y PATRIARCAL! / ¡ME GUSTAN LAS PERAS, ME GUSTAN LAS MANZANAS Y EN LA CAMA ME METO CON QUIEN ME DA LA GANA! / Es MICROMACHISMO cuando te dicen que no podrás alcanzar tus sueños porque el mundo es muy difícil para las mujeres / LA VIRGEN DEL ROCÍO ERA UN TÍO, TÍO, TÍO / MÁS TETILLAS Y MENOS CAPILLAS / Paramos para cambiarlo todo / NO QUIERO TU PIROPO QUIERO TU RESPETO / GOBIERNE QUIEN GOBIERNE; LA OBRERA SIEMPRE PIERDE, Nos tocan a una, Nos tocan a todas / ¡¡¡HERMANA!!! NOSOTRAS SOMOS TU MANADA / SI ES AMOR NO DUELE / SALARIOS MACHISTAS ¡NO! / Lesbianismo es pasión y no perversión / NOSOTRAS SOMOS LA MANADA / ¡HASTA EL COÑO! / Not All Men! / Not my President / ¡¡¡Viva la lucha FEMINISTA!!! / #MYFEMINISMIS / Ni una más ni una menos, hay que dejar de criar princesas indefensas y machitos violentos / Vivimos en una sociedad que enseña a las mujeres a cuidarse de no ser violadas, en lugar de enseñar a los hombres a no violar / El patriarcado nos jode a todas. Feministas Radicales Antisistema / HOY PASAMOS DE OBJETO A SUJETO ¿Y AHORA? ¿NOS VEIS? / MENOS ROSARIOS Y MÁS BOLAS CHINAS / ¡A(r)MATE MUJER! INICIA LA REVOLUCIÓN / ES UN ORGULLO COMPARTIR PLANETA CON VOSOTRAS / Premios Nobel Mujer = 49 Premios Nobel Hombre = 844 / HOY SOMOS VALIENTES SIN TENER PELOTAS / ANTES PUTA QUE SUMISA / Voy a ser la mujer que me dé la gana ser / Lo que no tuve para mí que sea para vosotras / WOMAN NOT FOR SALE! / ¡NOS HAN ENGAÑADO, LA VIRGEN HA FOLLADO! / NO, CALLADITA NO ESTÁS MÁS GUAPA, SINO UN POCO MÁS MUERTA / Os da más asco la sangre que echamos por el coño que cuando nos matan / Lucrecia, estás viva en nuestras luchas y en nuestra memoria / #micromachismos #womansupportingwoman #WECANDOIT / FEMINISM IS THE FUTURE / LA VIRGEN MARÍA TAMBIÉN ABORTARÍA / El feminismo es una manera de vivir individualmente y de luchar colectivamente (Simone de Beauvoir) / MUJER, NO ME GUSTA CUANDO CALLAS / AVE MARÍA LLENA ERES DE REBELDÍA / LA ÚNICA MAMACITA QUE TIENES ES LA QUE TE PARIÓ / #YoTrabajoPorLaIgualdad