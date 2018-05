'El Bigotes' sobre su condena a 13 años por Gürtel: "En la cárcel me dicen, ¿a quién has matado Alvarito?"

El juicio de la pieza separada del caso Gürtel sobre la financiación ilegal del PP valenciano ha quedado visto para sentencia. En la última palabra que tienen los acusados para defenderse antes de que el tribunal dicte la sentencia, el delegado de la trama en la Comunitat Valenciana, Álvaro Pérez 'El Bigotes', ha hecho una alegato sobre su defensa y ha opinado sobre la sentencia que este martes ha hecho público el Tribunal Supremo y que lo condena a 13 años de cárcel por otra pieza separada, la conocida como Fitur.

Pérez ha criticado que, "una vez más", se han enterado de una decisión judicial "por algún sicario mediático" que ha filtrado la sentencia. 'El Bigotes' se ha mostrado muy emocionado y "dolido" con la decisión judicial a la que habrá que sumar las otras causas pendientes. "Cuando les digo en la prisión de Valdemoro que me han condenado a 13 años me dicen: 'Alvarito, ¿a cuanta gente has matado?'.

"Hoy estoy triste y tremendamente afectado. Hoy he dejado de creer en la Justicia. Estoy profundamente dolido", ha asegurado. Tras esta crítica, el que fuera responsable de Orange Market ha manifestado que ya no colaborará más con la Justicia. "¿De qué me sirve?", se ha preguntado. "Sé lo que he dicho, lo que he declarado. Unas veces me creen y otras no. Como no comprendo este juego le digo que siento que no creo en la Justicia. No volveré a colaborar. Solo diré lo que me diga mi abogado", ha reflexionado.

"Desde hace diez años vivo en una ruina familiar. Nadie me ha encontrado ni un céntimo en ningún sitio", se ha defendido. "Hoy ha perdido la verdad, todo el mundo pide sentencias ejemplares, pero la gente debería cumplir sentencias justas. Hoy la Justicia y la verdad han muerto. Rezo para que más pronto que tarde todo esto llegue a un tribunal de derechos humanos y que ese tribunal no se deje amedrentar", ha explicado.

"Ese día", ha añadido, "saldré de Valdemoro mirando a la gente a los ojos e intentaré acabar con la carrera de todos" los que le han arruinado la vida.

Álvaro Pérez ha sido el único acusado que ha hecho servir la última palabra en el juicio.