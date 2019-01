Albert Rivera señalará a Toni Cantó como candidato a la Generalitat Valenciana en un acto de España Ciudadana

España Ciudadana vuelve por sus fueros este domingo para continuar alertando contra los indultos que los dirigentes de Ciudadanos dicen que el Gobierno de Pedro Sánchez planea conceder a los independentistas. Esta vez lo harán en Valencia con Albert Rivera como protagonista de un acto de la plataforma españolista en el que estará acompañado por el diputado Toni Cantó como 'estrella' del mitin. Aunque todavía el partido no ha convocado las primarias, en Ciudadanos es un secreto a voces que Cantó es la apuesta de Rivera para encabezar la candidatura a la Generalitat en las autonómicas de mayo. Y así se visualizará en el acto del domingo.

Las encuestas dan a Ciudadanos en la Comunidad Valenciana muy buenas expectativas electorales y Rivera cree que el exdiputado de UPyD es quien debe liderar la lista autonómica. El propio Cantó ya mostró hace tiempo su predisposición a dar ese paso aunque avisó de que apuraría los tiempos para desvelar sus propósitos. "Siempre he dicho que me haría mucha ilusión", reconoció en conversación con eldiario.es, aunque de inmediato puntualizó que "es una decisión que aún no he tomado y que tendrán que decidir los compañeros en primarias". Estos procesos se celebrarán a principios de febrero.

El que ya se ha postulado para concurrir a las primarias para la alcaldía de la capital ha sido el actual portavoz municipal, Fernando Giner.

PSOE, PP y Podemos ya han resuelto sus candidaturas

Mientras en Ciudadanos no tienen prisa, en el PSOE, PP, Podemos ya han desvelado quiénes serán sus candidatos para ambos cargos.

Pablo Casado acudió el fin de semana pasado a Valencia para la proclamación de Isabel Bonig como candidata a la Generalitat, y de María José Catalá al Ayuntamiento de la capital.

Pedro Sánchez tiene previsto hacer lo mismo la semana que viene. En el PSOE ya está designados sin primarias a los candidatos autonómicos. El aspirante a repetir como presidente de la Comunidad Valenciana es Ximo Puig. También está decidido que Sandra Gómez sea la aspirante a la Alcaldía de Valencia.

En Podemos también tienen elegidos sus candidatos desde noviembre tras celebrar sus primarias. El profesor de derecho Rubén Martínez Dalmau es la nueva cara electoral de la formación morada para la Generalitat. Y María Oliver optará por el Ayuntamiento valenciano.

Ciudadanos sigue con su caza de "talentos"

En Ciudadanos no descartan "sorpresas" y la incorporación al proyecto de personalidades independientes de la "sociedad civil". De hecho, en el acto de España Ciudadana del domingo participará la asesora económica María Muñoz, que trabaja en el sector bancario y es miembro del European Financial Planning Association (EFPA).

Uno de los principales ejes de los discursos del acto de la plataforma volverá a ser los hipotéticos indultos a los independentistas del procés, que desde Ciudadanos creen que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez si son condenados. Así que Rivera volverá a la carga y denunciará "la ofensa que supone para los españoles que el gobierno ‘frankenstein’ del presidente quiera sacar de la cárcel a quienes han dado un golpe a la democracia y amenazan la convivencia".

Además, tanto él como Cantó criticarán "las humillaciones a las que se ven sometidos los españoles por los pactos de Sánchez negociando los Presupuestos Generales del Estado en la cárcel para mantenerse en la Moncloa".

Pero, dado que estarán en Valencia, el diputado valenciano insistirá también en "la necesidad de un país unido con una lengua oficial común, rechazando la clara división que tratan de imponer los separatistas con barreras lingüísticas", según avanzan desde el propio partido.

La plataforma españolista reaparece así después del paréntesis de Navidad y tras otros actos similares que comenzaron en Madrid, y prosiguieron en Málaga, Palma de Mallorca, Barcelona, Sevilla y la localidad navarra de Alsasua.