El 83% de los votantes de la Universidad Miguel Hernández prefiere la república en una jornada con incidencias en uno de sus campus

El 82,7% de los electores votó este jueves a favor de la república en la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche. Este es uno de los datos facilitados por la asamblea de la UMH tras una jornada marcada por las incidencias registradas en el campus de San Juan donde, según denuncian, se han visto obligados a impugnar los votos emitidos en dicha facultad debido al "acoso y represión sufrida por nuestras compañeras".

Según explican en un comunicado, y a diferencia de en los otros tres campus universitarios donde las votaciones se desarrollaron con normalidad, en el de San Juan les pusieron "problemas desde primera hora", es decir, desde las 10 de la mañana, mediante "intimidaciones y amenazas de denuncias" que acabaron desembocando en que "no se pudiera realizar la votación de forma normal y pacífica".

"Nos echaron del edificio", cuenta una de las organizadoras del referéndum, el primero celebrado en esta universidad. Al final, como se aprecia en la imagen, optaron por trasladar la mesa electoral a los exteriores de la facultad. "La respuesta ante la votación no puede ser la persecución de las personas que la están realizando", reza el comunicado. "Una universidad es un espacio publico donde las personas tienen el derecho y la legitimidad para manifestarse". aducen, y en esta universidad "no se permite a las estudiantes sindicarse y se los persigue de esta manera", recuerdan.

Por su parte, fuentes consultadas de la universidad rechazan las acusaciones y explican que "simplemente se les solicitó la autorización que no habían pedido".

Con todo, de las 2.272 personas que participaron, 1761 votaron tanto a favor de la república, como a favor de modificar el modelo de estado. Por contra, el 15,14% optó por el "no" a abolir la monarquía, y por lo tanto, no al cambio del modelo actual de monarquía parlamentaria. Esto supone 344 votos. Asimismo, se contabilizaron 33 votos nulos, 55 papeletas a favor de la república pero sin responder la segunda pregunta y 14 votos en blanco.