Joan Ignasi Pla desvincula las investigaciones judiciales sobre la presunta financiación ilegal de su época al frente del PSPV

El que fuera secretario general de los socialistas valencianos hasta octubre 2007, Joan Ignasi Pla, ha cerrado el ciclo monográfico de comparecencias sobre la presunta financiación ilegal del PSPV en el Senado -a Pla le han precedido el exalcalde de Gandia, José Manuel Orengo, y quien fue el secretario de Financias del partido hasta enero de 2004, José María Cataluña-. Así, ha recordado que los cuatro procedimientos judicializados corresponden a 2008, 2009 y 2010, "cuando yo ya no tenía responsabilidades en el partido".

Pla, quien ya se refirió hace unos días a todas estas acusaciones en una emisora de radio y defendió que, en su opinión, actuaron "bien", ha explicado que conocía la agencia Crespo Gomar, "trabajaron con nosotros, igual que lo hicieron con el Bloc o con el PP y con otros ochenta clientes en la Comunitat Valenciana". No obstante, ha asegurado que no conocía a Alberto Gomar, "concretamente yo tenía relación con Pepe Crespo, que quien trabajé cuestiones de imagen y coaching" relacionadas con su candidatura a la Generalitat en 2007.

En este sentido, y respecto a los contratos adjudicados desde diferentes ministerios -Sanidad, Vivienda y Medio Ambiente- que están siendo investigados, el exsecretario general del PSPV ha apuntado que se trata de una empresa "con cierta solvencia que se presentó a concursos y algunos los ganaría y otros no".

No obstante, ha rechazado que esas adjudicaciones tuvieran nada que ver ninguna trama: "me cuesta creer que unos hechos que pasan supuestamente en 2007 tengan luego relación con otros que suceden en 2008, con una dirección diferente en el PSPV, igual que me cuesta mucho creer que haya habido alguien que haya tenido capacidad para influir en funcionarios públicos". "Yo no conocía a casi nadie de los funcionarios y cargos imputados", ha dicho. En este sentido, y sobre otra de las personas a las que se señala, José Ramón Tíller, ha considerado "su capacidad de influencia era bastante baja".

Así mismo, ha defendido que no tenía ninguna responsabilidad en cuestiones económicas, "yo me dedicaba a la parte política, no me encargaba directamente de los pagos y de saber si facturaban o no". "Sé que se pagó alrededor de 400.000 euros a Crespo Gomar, según se recoge en el informe realizado por la actual dirección del PSPV", ha dicho, para insistir en que el auto de la jueza "no le dio credibilidad, entre comillas" a estas acusaciones, "si le hubiese dado la más mínima credibilidad no se hubiese inhibido". En este punto, el popular Luis Aznar le ha puntualizado que lo que considera es que los supuestos delitos estarían prescritos.